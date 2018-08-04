Рауш о невызове в сборную России на ЧМ-2018: Было очень тяжело
ХИМКИ (Московская область), 3 авг — РИА Новости, Василий
ХИМКИ (Московская область), 3 авг — РИА Новости, Василий
«Было очень тяжело, в последний момент получил травму. На сборах получил травму, было очень обидно. У меня были проблемы со спиной, но сейчас все хорошо», — сказал Рауш журналистам, отвечая на вопрос, как он пережил невызов в сборную России на чемпионат мира.
«Динамо» в пятницу сыграло на своем поле вничью с казанским «Рубином» (1:1) во втором туре чемпионата России, Рауш вышел на замену в концовке встречи.