Рауш о невызове в сборную России на ЧМ-2018: Было очень тяжело

«Было очень тяжело, в последний момент получил травму. На сборах получил травму, было очень обидно. У меня были проблемы со спиной, но сейчас все хорошо», — сказал Рауш журналистам, отвечая на вопрос, как он пережил невызов в сборную России на чемпионат мира.