Рейнгольд: Черчесов внаглую не взял Глушакова в сборную на ЧМ-2018

«Глушаков в матче с «Локо» выглядел достойно. При этом перед ним сейчас стоит сверхзадача: в сборную России его не взяли, и доверие в глазах Карреры он словно несколько подрастерял. Но на поле он выглядел достойно, плюс, думаю, по ходу турнира он ещё форму донаберёт.
Черчесов Дениса просто внаглую не взял в сборную. Такие игроки, как Глушаков, на дороге не валяются. Говорю это не потому что он спартаковец, а потому что, будучи на поле, он весьма эффективно закрывает определённые позиции. Думаю, что обида у Глушакова на невызов на ЧМ присутствовала. Потому что если её нет — он не спортсмен. Говорю это, потому что сам был в этой шкуре — спортсмены люди самолюбивые.
Думаю, что это была большая ошибка Черчесова. Судя по тому, как развивался турнир, если бы в сборной был Глушаков и Шатов, мы бы имели гораздо больше шансов на полуфинал. Многие начали кричать «ура-ура», а нужно не кричать, а работать правильно. Лично я бы не стал давать Черчесову орден, если бы это зависело от меня.
Если честно, я очень переживаю по этому поводу и за Шатова, и за Глушакова. Они оба в порядке. Да, я несколько собрал это в кучу — но просто потому что за них болит душа: их обоих обидели не по делу. Потому что в сборной России некоторые футболисты были просто словно туристы. И вы сами знаете, кто это, — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.