Рейнгольд: Черчесов внаглую не взял Глушакова в сборную на ЧМ-2018

Черчесов Дениса просто внаглую не взял в сборную. Такие игроки, как Глушаков, на дороге не валяются. Говорю это не потому что он спартаковец, а потому что, будучи на поле, он весьма эффективно закрывает определённые позиции. Думаю, что обида у Глушакова на невызов на ЧМ присутствовала. Потому что если её нет — он не спортсмен. Говорю это, потому что сам был в этой шкуре — спортсмены люди самолюбивые.

Думаю, что это была большая ошибка Черчесова. Судя по тому, как развивался турнир, если бы в сборной был Глушаков и Шатов, мы бы имели гораздо больше шансов на полуфинал. Многие начали кричать «ура-ура», а нужно не кричать, а работать правильно. Лично я бы не стал давать Черчесову орден, если бы это зависело от меня.