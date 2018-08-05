Больше всего болельщиков приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики

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«Наибольшее количество болельщиков прибыли в Российскую Федерацию из Китая (более 53 тыс.), США (более 46 тыс.), Мексики (более 41 тыс.), Аргентины (более 31 тыс.), Бразилии (более 27 тыс.), Германии и Великобритании (более 25 тыс.), Колумбии (более 23 тыс.), Перу и Франции (около 20 тыс.), Хорватии (более 18 тыс.)», — сообщили в ЦОС ФСБ.

«В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в пунктах пропуска осуществлен организованный пропуск через государственную границу Российской Федерации более 633 тыс. иностранных граждан по персонифицированным картам зрителей», — отметили в ЦОС.

Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург: основной поток иностранцев — более 80% — пришелся на пункты пропуска в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково.

По данным Пограничной службы, общее число приезжающих в РФ иностранцев почти не изменилось и составило около пяти млн человек, что сравнимо с показателями прошлого года, но резко выросло число посетивших Россию граждан из стран, принимавших участие в чемпионате.