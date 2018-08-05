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11:45 (мск), источник: ТАСС

Больше всего болельщиков приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Больше всего по паспортам болельщиков на чемпионат мира по футболу в Россию приехали из Китая, США и Мексики. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ о прибывших в РФ иностранцах по паспортам болельщиков (персонифицированным картам зрителей).

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«Наибольшее количество болельщиков прибыли в Российскую Федерацию из Китая (более 53 тыс.), США (более 46 тыс.), Мексики (более 41 тыс.), Аргентины (более 31 тыс.), Бразилии (более 27 тыс.), Германии и Великобритании (более 25 тыс.), Колумбии (более 23 тыс.), Перу и Франции (около 20 тыс.), Хорватии (более 18 тыс.)», — сообщили в ЦОС ФСБ.

«В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в пунктах пропуска осуществлен организованный пропуск через государственную границу Российской Федерации более 633 тыс. иностранных граждан по персонифицированным картам зрителей», — отметили в ЦОС.

Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург: основной поток иностранцев — более 80% — пришелся на пункты пропуска в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково.

По данным Пограничной службы, общее число приезжающих в РФ иностранцев почти не изменилось и составило около пяти млн человек, что сравнимо с показателями прошлого года, но резко выросло число посетивших Россию граждан из стран, принимавших участие в чемпионате.

3 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий футбольным фанатам из других стран, получившим паспорт болельщика для приезда на ЧМ-2018, до конца этого года въезжать в Россию без визы.

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