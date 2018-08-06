Правительство РФ утвердило концепцию наследия ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, 7 из 12 стадионов, на которых проходили матчи чемпионата мира, будут переданы из федерального владения в собственность субъектов федерации. Речь идет об аренах в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Также отмечается, что 17 из 21 построенных тренировочных площадок будут переданы детско-юношеским спортивным организациям, а еще 4 площадки — футбольным клубам. Концепция предусматривает использование тренировочных площадок в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд. Также по решению собственника тренировочных площадок возможно предоставление (передача) тренировочных площадок для проведения тренировочных мероприятий по регби.

При этом в концепции говорится, что высокие эксплуатационные затраты на содержание стадионов, невысокий уровень доходов базовых клубов, обеспечивающих профильную загрузку стадионов, а также ограниченные возможности многофункционального использования стадионов для проведения иных мероприятий существенно ограничивают возможности по выводу стадионов на самоокупаемость в ближайшие 3−5 лет. В этот период потребуется дополнительное финансирование для обеспечения полноценной операционной деятельности стадионов.