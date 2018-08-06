Черчесов поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным

— У нас Акинфеев провел чемпионат мира так же великолепно, как в свое время Яшин. Головин, Дзюба, Самедов, Игнашевич — с них только можно брать пример, — сказал Черчесов в эфире программы «Действующие лица». — Эйфория или бум — как хотите, так и называйте. Самое главное, чтобы у нас в команде его не было.