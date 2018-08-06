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18:39 (мск), источник: Матч ТВ

Черчесов поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего не хватает для появления в стране новых Львов Яшиных.

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— У нас Акинфеев провел чемпионат мира так же великолепно, как в свое время Яшин. Головин, Дзюба, Самедов, Игнашевич — с них только можно брать пример, — сказал Черчесов в эфире программы «Действующие лица». — Эйфория или бум — как хотите, так и называйте. Самое главное, чтобы у нас в команде его не было.

Мы должны дальше оставаться на этой грешной футбольной поляне. Ни в какой космос нам нельзя улетать.

Вот сейчас мы одних заразили, через год заразим других. Насильно никого в футбол не затащишь, у них перед глазами должны быть примеры, эмоции.

На чемпионате мира-2018 сборная России под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

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