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09:02 (мск), источник: ТАСС

Вратарь-рекордсмен Эль-Хадари завершил карьеру в сборной Египта по футболу

ТАСС, 7 августа. Ветеран футбольной сборной Египта Эссам Эль-Хадари объявил о завершении международной карьеры в составе национальной команды. Об этом голкипер, ставший самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, сообщил на своей странице в Facebook.

Источник: AP 2018

«После долгих размышлений я принял решение закончить международную карьеру, — написал Эль-Хадари. — С момента моей первой игры за национальную сборную прошло 22 года, 4 месяца и 12 дней, считаю, что это самый лучший момент для завершения выступлений. Я был горд играть за сборную, трудиться день и ночь ради всего египетского народа, я достиг того, о чем мечтал. Хочу поблагодарить за поддержку мою семью, моего отца и всех болельщиков, надеюсь, что я выполнил свою миссию».

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На чемпионате мира в России Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории мировых первенств, выйдя на поле в возрасте 45 лет в матче против сборной Саудовской Аравии. Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который 24 июня 2014 года принял участие в игре с командой Японии в возрасте 43 лет. Рекорд по этому показателю с учетом квалификационных раундов чемпионатов мира принадлежит защитнику Виргинских островов Тэйлору Макдональду (46 лет, 2004 год).

Эль-Хадари выступал за сборную Египта с 1996 года. Он является мировым рекордсменом по числу международных матчей — 159. В составе национальной команды голкипер стал четырехкратным победителем Кубка африканских наций. На данный момент он выступает за египетский клуб «Исмаили», также Эль-Хадари играл за ряд других египетских команд, суданский «Аль-Меррейх», саудовский «Аль-Таавун» и швейцарский «Сьон».

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