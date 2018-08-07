Вратарь-рекордсмен Эль-Хадари завершил карьеру в сборной Египта по футболу

Источник: AP 2018

«После долгих размышлений я принял решение закончить международную карьеру, — написал Эль-Хадари. — С момента моей первой игры за национальную сборную прошло 22 года, 4 месяца и 12 дней, считаю, что это самый лучший момент для завершения выступлений. Я был горд играть за сборную, трудиться день и ночь ради всего египетского народа, я достиг того, о чем мечтал. Хочу поблагодарить за поддержку мою семью, моего отца и всех болельщиков, надеюсь, что я выполнил свою миссию».

На чемпионате мира в России Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории мировых первенств, выйдя на поле в возрасте 45 лет в матче против сборной Саудовской Аравии. Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который 24 июня 2014 года принял участие в игре с командой Японии в возрасте 43 лет. Рекорд по этому показателю с учетом квалификационных раундов чемпионатов мира принадлежит защитнику Виргинских островов Тэйлору Макдональду (46 лет, 2004 год).