Крупные латиноамериканские медиакомпании подозреваются в даче взяток членам ФИФА

В федеральный суд Нью-Йорка был подан иск к мексиканскому медиаконцерну Televisa, в котором утверждается, что компания вместе с O Globo и Torneos планировала заплатить чиновникам ФИФА порядка $15 млн в качестве взятки для получения телеправ. Дата рассмотрения дела не сообщается.

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.