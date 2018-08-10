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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин — о «паненке» Смолова: В заводских командах за такое могли закопать

Нападающий «Кайрата», экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о выступлении национальной команды на ЧМ-2018. Россияне дошли до четвертьфинала турнира.

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«Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы.

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К сожалению, не видел игру Испания — Россия. Говорят, что оборонялись, но, с другой стороны, как ещё могли сыграть против испанцев? Да и любая команда против Испании в большинстве своём обороняется и контратакует.

Думаю, те футболисты, которые достигли четвертьфинала чемпионата мира, должны быть горды собой. Почему нет? Это хороший результат для нашей команды", — цитирует Аршавина Prosports.kz.

Также игрок «Кайрата» прокомментировал незабитый форвардом россиян Фёдором Смоловым пенальти в матче с Хорватией (2:2, 3:4 — по пенальти).

«Паненка» Смолова в серии пенальти с Хорватией — пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьёт пенальти, очень сильно рискует.

«Когда-то в заводских командах за такое могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу», — сказал Аршавин.

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