Аршавин — о «паненке» Смолова: В заводских командах за такое могли закопать

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«Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы.

К сожалению, не видел игру Испания — Россия. Говорят, что оборонялись, но, с другой стороны, как ещё могли сыграть против испанцев? Да и любая команда против Испании в большинстве своём обороняется и контратакует.

Думаю, те футболисты, которые достигли четвертьфинала чемпионата мира, должны быть горды собой. Почему нет? Это хороший результат для нашей команды", — цитирует Аршавина Prosports.kz.

Также игрок «Кайрата» прокомментировал незабитый форвардом россиян Фёдором Смоловым пенальти в матче с Хорватией (2:2, 3:4 — по пенальти).

«Паненка» Смолова в серии пенальти с Хорватией — пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьёт пенальти, очень сильно рискует.