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20:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Хорват объяснил отказ от серебряной медали чемпионата мира

Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич объяснил, почему отказался от серебряной медали чемпионата мира. Слова футболиста передает As.

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«Что случилось, то случилось. Тренер не захотел рассчитывать на меня, и я это принял. Я не хотел эту медаль, потому что не внес вклад в успех команды, не разделил с ней это достижение. Теперь можем оставить это позади», — заявил Калинич.

Об отказе от серебряной медали форвард сообщил 20 июля. Игрок был отчислен из состава сборной после первого матча группового этапа с Нигерией. Калинич отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной. После этого он не появлялся на поле.

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Несмотря на это, тренер Златко Далич и партнеры по команде решили, что футболист должен получить награду. Калиничу предложили медаль, но он сказал: «Спасибо, но я не играл в России».

Сборная Хорватии на мундиале впервые в истории вышла в финал, где проиграла Франции со счетом 2:4. До этого наивысшим достижением команды было третье место в 1998 году.

Калинич выступает за хорватскую сборную с 2008 года. С того момента форвард провел 35 матчей, в которых забил 14 мячей.

Франция 4:2
Первый тайм: 2:1
Хорватия
15.07.2018, 18:00 Зрители: 78011 Плей-офф: Финал Лужники
Главные тренеры
Дидье Дешам Златко Далич
Голы
18′ Марио Манджукич 17
38′ Антуан Гризманн 7
59′ Поль Погба 6
65′ Кильян Мбаппе (Л. Эрнандез) 10
4 Иван Перишич (Д. Вида) 28′
17 Марио Манджукич 69′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
41′ Люка Эрнандез 21
Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 5
Кильян Мбаппе 10
Антуан Гризманн 7
Поль Погба 6
73′ Блез Матюиди 14
Корентен Толиссо 12
81′ Оливье Жиру 9
Набиль Фекир 18
27′ 55′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
23 Даниэль Субашич
2 Шиме Врсалько 90+2′
6 Деян Ловрен
21 Домагой Вида
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
11 Марсело Брозович
3 Иван Стринич 81′
20 Марко Пьяца
18 Анте Ребич 71′
9 Андрей Крамарич
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
2 Угловые 6
14 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Мауро Вильяно (Аргентина)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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