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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Уткин получил 783 тыс. руб. от «Первого канала» за комментирование одного матча ЧМ-2018

Комментатор Василий Уткин сообщил, что его гонорар за работу на «Первом канале» во время ЧМ-2018 составил 783 тыс. руб.

Он комментировал только один матч — Португалия—Испания (3:3). «Поработал я меньше, чем думалось. Один матч. Уж сколько получилось. Таким получился мой чемпионат. Ну, какой есть — тут никто не виноват. Один матч. 783000 рублей», — написал господин Уткин в Facebook.

Василий Уткин и «Первый канал» не стали объяснять причины прекращения сотрудничества на ЧМ-2018. Комментатор намерен перечислить свой гонорар благотворительному фонду «Выход».

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