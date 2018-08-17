Саурат Сувейлям: Египет намерен отобраться на ЧМ-2022 и организовать ЧМ-2030

«Само участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года было для нас мечтой. Эта мечта стала реальностью, но, к сожалению, египетский народ не увидел ту сборную, которую хотел увидеть. Футбол в Египте — это источник счастья и радости для большой части общества. Поэтому на будущем этапе мы будем вновь стремиться пробиться на ЧМ-2022 и сделать так, чтобы сборная выглядела достойно, а ее игра порадовала египетский народ», — сказал собеседник агентства.
По его словам, организация мирового чемпионата в Египте — мечта всей страны. «Мы приветствуем заявление министра по делам молодежи и спорта Ашрафа Собхи рассмотреть вопрос организации ЧМ-2030. Приветствуем практические шаги для реализации этой идеи. Провести чемпионат мира по футболу в Египте — это наша мечта», — отметил Сувейлям.
Египет принял участие в ЧМ-2018 впервые после 28 лет неудач в квалификациях. Однако в России из группы египетской сборной выйти не удалось, она уступила соперникам во всех трех проведенных матчах.