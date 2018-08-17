Саурат Сувейлям: Египет намерен отобраться на ЧМ-2022 и организовать ЧМ-2030

«Само участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года было для нас мечтой. Эта мечта стала реальностью, но, к сожалению, египетский народ не увидел ту сборную, которую хотел увидеть. Футбол в Египте — это источник счастья и радости для большой части общества. Поэтому на будущем этапе мы будем вновь стремиться пробиться на ЧМ-2022 и сделать так, чтобы сборная выглядела достойно, а ее игра порадовала египетский народ», — сказал собеседник агентства.