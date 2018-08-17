Килиан Мбаппе: Уже думаю о следующем чемпионате мира

Источник: Советский спорт

«С САМОГО НАЧАЛА ЗНАЛ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ»

— О чем ты подумал, когда прозвучал финальный свисток в матче против хорватов?

— Кубок наш! Сейчас, наконец, я прикоснусь к нему, возьму в руки, подниму! Ради этого момента пришлось попахать в последние недели. Честно, мне не терпелось им потрясти над головой. Эта мысль с некоторых пор стала даже навязчивой.

— С каких?

— Я еще до начала знал, что мы выиграем чемпионат мира. В течение турнира уверенность только крепла, потому что мы реально прибавляли от матча к матчу. Все жили победой. Это было видно. Когда находишься вместе более пятидесяти дней, притворяться не получится.

— Но когда ты все-таки понял: «Теперь уже не должны упустить…»

— После матча с Уругваем. До этого, конечно, был тоже очень важный матч, с Аргентиной. Но именно в четвертьфинале мы поверили в себя, так как побили уругвайцев их же козырями. Они — большие спецы по части стандартов: Годин, Суарес, Кавани. Но мы им забили со штрафного. Они опасны быстрыми контратаками — и мы забили им именно так.

— Ты был так уверен в победе, что не особо и ликовал после матча в Лужниках…

— Если бы накатило, зарыдал бы от счастья. Чего стыдиться? Но как-то не получилось… Может быть, действительно, потому что предвидел этот результат. Не было какого-то потрясения. Сделали то, что и должны были. И все-таки я был счастлив! Но в такой ситуации надо думать и о соперниках. Хорваты стояли в пяти шагах от меня. Что ж я буду кричать от радости?

— Если верить L’Equipe, полуфинал и финал ты отыграл не совсем здоровым. Почему это держали в секрете?

— Таковы правила игры. Накануне матча с бельгийцами я травмировал позвоночник. Защемило три позвонка. Но паники не было. Спасибо нашему массажисту — восстановился процентов на семьдесят. Но об этом не должны были узнать соперники, иначе могли бить по больному месту, чтобы вывести из строя. Поэтому и тренеры, и игроки держали рот на замке. Только с такими ухищрениями и можно выиграть Кубок мира. И, конечно, уметь терпеть. Сжать зубы и пахать.

«ЧЕМПИОНАТ МИРА — ЭТО ТОЛЬКО СТУПЕНЬКА В КАРЬЕРЕ»

— Главный приз в карьере завоеван. Чего еще можно себе желать?

— Думаю, семьдесят процентов футболистов, выиграв Кубок мира, так и считают: свершилось, больше и желать нечего! Я не такой. Для меня как раз сейчас все только начинается. Уже вечером после финала я думал о следующем чемпионате мира. Эмоции такие сильные, что хочется снова их пережить, и как можно быстрее. Что мне в себе нравится: я по жизни — победитель. Чем больше выигрываю, тем больше хочется побеждать. Это мотор, который не дает остановиться. Так что почивать на лаврах не собираюсь.

— Наверное, это просто возрастное?

— Естественно. Если бы мне было тридцать два и скоро заканчивать, думал бы иначе. Сейчас же я говорю как парень, которому только девятнадцать, который находится в процессе развития, и еще не ясно, какой у него потолок. Чемпионат мира — это только ступенька в карьере. А до этого была удачная Лига чемпионов с «Монако». Можно сказать, первые подвиги на футбольном поле. Затем переход в «ПСЖ» — новый этап. И вот теперь следующий.

— Сколько времени нужно после финала, чтобы спуститься с небес на землю?

— Я лично спустился довольно быстро. Матч кончился, я вдруг мысленно увидел в картинках всю свою жизнь в футболе, чего достиг так быстро, на что у многих уходят долгие годы… Но вот возвращение в Париж — это было испытание. Мы ехали в автобусе, вокруг несметное количество народа. Я смотрел на все на это и думал: «Вот это да! Неужели все они собрались ради нас?!».

«НАШ УСПЕХ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ ВЕТЕРАНЫ»

— Помнишь, кто первым тебя обнял после финального свистка?

— (Пытается вспомнить).

— Усман Дембеле.

— Ну да! Мы же друзья. Почти одного возраста, одинаковые интересы. Когда у него поначалу были сложности в «Барселоне», я его поддерживал. У меня в «ПСЖ» тоже был трудный период, правда, не затянувшийся, он мне тогда часто звонил.

— Что творилось в раздевалке чемпионов?

— Да ничего особо интересного, потому что очень быстро пришли президенты: Путин, Макрон, Инфантино… Все орали, поливали друг друга шампанским. Я был скорее наблюдателем. В такие моменты не шлю никаких смс, не снимаю на мобильник. Это потеря времени. Лучше смотреть своими глазами, чтобы все запомнить, ведь уникальное же событие! А мобильник взял уже потом, в автобусе, в более спокойной обстановке.

— Что тебе сказал Эммануэль Макрон?

— Поздравил и пожелал, чтобы в следующие пятнадцать лет так же катило по жизни. Пошутил, что, может быть, когда-нибудь я буду играть за «Марсель». Но я ответил, что это нереально.

— Как получается коллектив из таких разных по темпераменту людей как Льорис, Канте, Погба, Менди?

— Всех связывает взаимное уважение. У нас настоящий коллектив, атмосфера очень комфортная. Мы — молодые ребята — внесли некоторую беззаботность, но каждый всегда знал свое место. К ветеранам было только уважительное отношение, ведь они столько сделали для страны. В итоге, считаю, они и предопределили успех. Сделали все, чтобы мы, молодые, чувствовали себя своими в команде.

«РАМИ НЕ СЫГРАЛ НИ В ОДНОМ МАТЧЕ, НО БЫЛ ЗАВОДИЛОЙ»

— Как думаешь, удался бы тебе турнир, если бы в сборной не было твоих дружбанов — Дембеле, Менди, Товена?

— В футбольном плане все было бы нормально. Потому что я запрограммирован на победу. А вот вне поля было бы сложнее, потому что давно с ними дружу и между матчами мы проводим вместе время. Да, они мало играли, но все равно их присутствие было очень важно.

— Ну, когда дело сделано, можно не скупиться на дифирамбы…

— Не буду врать, до этого турнира мне казалось, что выражение «главное — коллектив» — это просто слова. Думал, что надо иметь четырнадцать играющих футболистов, а остальные — для проформы. Оказалось, что все двадцать три человека одинаково нужны. И если есть какое-то одно инородное тело, коллектива может и не получиться. Но тренер так все организовал, что все были на одной волне.

— Даже Адиль Рами?

— Да, он не сыграл ни в одном матче и, кажется, даже ни разу не разминался, но был заводилой. Убежден, без него было бы гораздо сложнее. Да спросите у ребят! Все скажут то же самое.

— Что же он делал такого особенного?

— Заряжал настроением, делился опытом. В молодом коллективе, как наш, важно иметь такого человека. Пацаны его слушали. Поэтому я и выступил в его защиту, когда он на тренировке случайно травмировал меня. Просто несчастный случай, но о нем узнала пресса — и такое понаписала, уму непостижимо!

«ПУСТЬ ДЕШАМ КРОЕТ МЕНЯ ХОТЬ ВСЕ ДЕВЯНОСТО МИНУТ!»

— Значит, выбор Дешама был стопроцентно верен, он ни в ком не ошибся?

— Я считаю именно так. Тренер создал, не побоюсь этого слова, суперкоманду. Исключительно толковый специалист. Он знал, что каждый из нас может дать команде на поле и вне его. Чтобы выиграть такой турнир, недостаточно иметь нескольких классных игроков. На чемпионате мира мы видели человек тридцать больших мастеров в разных командах. И сколько из них стали чемпионами? Чтобы дойти до финала, нужна особая атмосфера в сборной. Иначе, это ведь очевидно, ты не будешь отрабатывать за партнера. Подумаешь: «Разве я обязан горбатиться за него?!» А когда ты играешь с настоящими друзьями, таких мыслей не может быть в принципе.

— На правом краю у тебя с Паваром получилась неплохая связка.

— Я до чемпионата не очень хорошо был с ним знаком. Надо было узнать его получше именно как человека. Это очень важно, ведь он играет за спиной, должен страховать. А как футболист он был мне прекрасно знаком. Видел его по ТВ еще в матчах за «Штутгарт».

— А Дидье Дешам раскрылся для тебя как-то по-новому?

— Его отношение ко мне за все время, что я в сборной, с марта 2017-го, всегда было неизменным. Мне, конечно, не очень удобно говорить о тренере… Все думают, что он не очень открытый человек, а на самом деле он не из тех, кто себе на уме. Наоборот, у него очень теплые отношения с игроками. Со всеми двадцатью тремя он был в контакте. И с теми, кто отыграл семь матчей, и с Адилем, ни разу не появившимся на поле.

— Ты с Дешамом был в тесном контакте и во время матчей, ведь бегал по краю…

— (Смеется). Да, весь турнир он был рядышком. В пяти метрах. Пихал мне постоянно. И на общем собрании тоже (после матча с Австралией, когда Дешам разнес игроков, и особенно досталось нападающим, в частности, Мбаппе). Но он может грузить меня, как угодно. Я правильно все пойму. Потому что все, что говорится — ради меня, ради команды. Пусть кроет хоть все девяносто минут — не проблема. Зато другим меньше достанется.

«ПОСЛЕ КАЖДОГО МАТЧА ПОЛУЧАЛ ОТ НЕЙМАРА СМС-КУ»

— Стать чемпионом мира в девятнадцать — насколько это меняет жизнь?

— Да ничего не изменилось! Как были ко мне высокие требования в «ПСЖ», такими и остались.

— Твой новый статус ко многому обязывает…

— Я всегда очень требователен к себе, независимо, сыграл бы я на чемпионате мира или нет. Конечно, отныне я для всех — знаменитость, но прекрасно понимаю: стоит сыграть неудачно пару матчей, сразу же все забудут, что я чемпион мира.

— И все-таки сознаешь ли ты, что после чемпионата все в жизни будет немножко не так, как раньше?

— Конечно! И даже надеюсь, что все будет иначе. То, что мы сделали, — историческое событие. Но чемпионат мира должен послужить трамплином для дальнейших побед. Мы должны оставить след в истории футбола. Очень хочу этого.

— А конкретно?

— Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»! Команде еще ни разу это не удавалось. Было бы грандиозное событие. Классный футболист должен всегда ставить перед собой высокие цели. Выиграли один чемпионат — надо думать о следующем, о победе в ЕВРО. Хочу доказать всем, что мой успех — не случайный, не свалился вдруг на мою голову. Надеюсь, это только начало. Не только для меня, но и вообще для моего поколения.

«МОЯ ПЯТЕРКА: РОНАЛДО, МОДРИЧ, ВАРАН, НЕЙМАР И Я»

— Скоро встретишься с Неймаром. Есть какие-то новости от него?

— Может, вы удивитесь, но после каждого матча я получал от него смс-ку. И сам посылал ему сообщения после матчей бразильской сборной.

— Не возникнет с ним проблем? Ты ведь, вроде, посягаешь на его лидерство.

— Да нет! Мы уважаем друг друга. Он сказал, что очень рад за меня. Думаю, это были искренние слова. Он действительно клевый чувак. Уверен, ничего не изменится в наших отношениях. Жаль только, что наши планы так и не осуществились.

— Какие планы?

— Мы думали, что встретимся в полуфинале. Но бразильцы вылетели раньше.

— На Золотой Мяч не хочешь замахнуться? Твоя пятерка главных кандидатов?

— В год чемпионата мира все будут под впечатлением от него. Но все равно первый в моем списке — Криштиану Роналду. Конечно, Модрич, Варан. Неймар. Все говорят, «симулянт», но отыграл-то он в России очень неплохо. Ну, а я буду пятым. Хотя… как же исключить Месси! Неправильно!

— Но должен ведь когда-то наступить конец царствованию этой парочки…

— Конечно, когда-то это произойдет. Но сейчас ли? Думаю, рано списывать их со счета. Все говорят: постарели, но они продолжают забивать по полсотни голов за сезон и делать погоду в своих командах. Уверен, и в «Ювентусе» Роналду будет лидером. И «Барса» без Месси — не «Барса». Конечно, они не вечны, но рано их хоронить.

«СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ МЫ СНОВА БУДЕМ ЕХАТЬ ПО ПРАЗДНИЧНОМУ ПАРИЖУ!»

— В отпуске отдыхал от футбола?

— Нет, смотрел товарищеские матчи, следил за переходами, за изменениями в моей команде. Интересно ведь, в какой компании буду играть. Я почему-то уверен, что следующий сезон будет удачным для «ПСЖ». В прошлом мы с Неймаром и Дани Алвесом только осваивались, сыгрывались. Новая команда продолжает создаваться, и очень здорово, что купили Буффона. Я уже говорил о бесценном опыте Адиля, вот и Джанлуиджи много даст команде со своим опытом. Он пережил столько, сколько мы все, вместе взятые.

— Правда, что президент «ПСЖ» Насер аль-Хелаифи перед ЧМ советовался с тобой по поводу будущих приобретений клуба?

— Не мое это дело, и не мне решать, но он действительно спросил меня. Я сказал, что нам очень бы пригодился Канте. Я говорил на эту тему с Н’Голо во время чемпионата мира, но не очень-то его грузил. Понимал — не время. Все эти трансферные дела — такая головная боль… Но когда все закончилось, сказал ему кое-что на прощание (смеется). Пусть задумается.