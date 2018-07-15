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21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оливье Жиру — о победе на чемпионате мира: Я плакал как ребенок

Нападающий «Челси» Оливье Жиру в интервью пресс-службе клуба рассказал, о чем думал в момент, когда сборная Франции стала чемпионом мира. По словам форварда, он плакал как ребенок, пытаясь осознать случившееся.

Источник: Reuters

15 июля в финальном матче турнира «трехцветные» обыграли Хорватию со счетом 4:2.

— Я практически плакал, не могу описать этот момент, — приводит пресс-служба слова Жиру. — Когда прозвучал финальный свисток, хотелось просто бегать, запрыгнуть на товарищей по команде. Я был на скамейке запасных последние 15 минут и начал осознавать, что происходит. Затем я выбежал на поле, пересекся с Адилем Рами, мы обнялись. Я лег, может быть, секунд на 10 на газон, когда было сделано это фото. Я задавался вопросом: что произошло? После я наслаждался этим моментом с моими товарищами по команде, но я плакал как ребенок.

Франция 4:2
Первый тайм: 2:1
Хорватия
15.07.2018, 18:00 Зрители: 78011 Плей-офф: Финал Лужники
Главные тренеры
Дидье Дешам Златко Далич
Голы
18′ Марио Манджукич 17
38′ Антуан Гризманн 7
59′ Поль Погба 6
65′ Кильян Мбаппе (Л. Эрнандез) 10
4 Иван Перишич (Д. Вида) 28′
17 Марио Манджукич 69′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
41′ Люка Эрнандез 21
Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 5
Кильян Мбаппе 10
Антуан Гризманн 7
Поль Погба 6
73′ Блез Матюиди 14
Корентен Толиссо 12
81′ Оливье Жиру 9
Набиль Фекир 18
27′ 55′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
23 Даниэль Субашич
2 Шиме Врсалько 90+2′
6 Деян Ловрен
21 Домагой Вида
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
11 Марсело Брозович
3 Иван Стринич 81′
20 Марко Пьяца
18 Анте Ребич 71′
9 Андрей Крамарич
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
2 Угловые 6
14 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Мауро Вильяно (Аргентина)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
(к)
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