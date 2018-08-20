Стал известен состав женской Национальной сборной Казахстана на матчи с Россией и Англией

В заявку на игры со сборными России и Англии вошли 22 футболисток:

Женская сборная Казахстана по футболу одержала гостевую победу в матче отбора на ЧМ-2019

Напомним, что женской сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2019 осталось провести две игры: 30 августа в гостях со сборной России, 4 сентября против Англии в г. Павлодар.