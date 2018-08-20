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15:56 (мск), источник: Sports.kz

Стал известен состав женской Национальной сборной Казахстана на матчи с Россией и Англией

Главный тренер женской национальной сборной Казахстана Разия Нуркенова огласила список игроков, вызванных на два заключительных матча отборочного этапа чемпионата Мира-2019.

Источник: Sports.kz

В заявку на игры со сборными России и Англии вошли 22 футболисток:

Вратари: Оксана Железняк («БИИК-Казыгурт»), Ирина Сандалова («Окжетпес»);.

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Защитники: Бибигуль Нурушева («Окжетпес»), Юлия Мясникова, Екатерина Бабшук, Мария Демидова (все — «БИИК-Казыгурт»), Александра Бурова (ДЮСШ № 7-БИИК), Кундыз Кожахмет, Асем Жаксымбай (обе — ОСДЮСШ № 2);.

Полузащитники: Асельхан Турлыбекова, Адиля Вылданова, Светлана Бортникова, Карина Жумабайкызы, Камила Кульмагамбетова (все — «БИИК-Казыгурт»), Бегаим Киргизбаева («Алатау»), Назерке Шалмуханбетова, Жанерке Перме (обе — «Окжетпес»), Аида Гайстенова («Енисей», Россия);.

Нападающие: Арайлым Орынбасарова («Окжетпес»), Сауле Карибаева («БИИК-Казыгурт»), Анастасия Власова («Алатау»), Батя Рэйзел Багулли («Сан-Диего», США).

Тренерский штаб: Разия Нуркенова — главный тренер, Орынбасар Дауренбекова — ассистент главного тренера, Айтпай Джамантаев — консультант главного тренера, Александр Убыкин — тренер вратарей, Арстанбек Баттаков — врач, Айман Бейсенова — массажист, Талгат Нурмухамбетов — администратор, Анастасия Журавлева — менеджер.

Напомним, что женской сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2019 осталось провести две игры: 30 августа в гостях со сборной России, 4 сентября против Англии в г. Павлодар.

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