На месте стадионов ЧМ-2018 появятся кафе, магазины, концертные площадки и офисы
На содержание арен ежемесячно будут уходить десятки миллионов рублей.
На содержание арен ежемесячно будут уходить десятки миллионов рублей.
На строительство и реконструкцию 12 стадионов для ЧМ-2018 было потрачено 265 миллиардов рублей. «Шторм» выяснил, какая судьба ждет эти «колизеи»: правительство к 2019 году собирается передать в собственность субъектов РФ семь футбольных площадок. Планируемое использование стадионов — проведение домашних игр команд уровня
Правительство РФ 24 июля текущего года утвердило концепцию наследия чемпионата мира по футболу — 2018. Известно, что только из федерального бюджета на переоборудование стадионов будет выделено 12 миллиардов рублей, всего же власти потратят 16 миллиардов рублей.
Больше месяца прошло с церемонии закрытия мундиаля, и уже можно сказать, как будут использоваться стадионы. Судя по распоряжению правительства, на них в основном будут проводиться домашние игры команд
Один из первых клубов, который сыграл на новом домашнем стадионе, — «Мордовия». «Шторм» связался с его директором Николаем Левиным и попросил поделиться впечатлениями от игры:
«Первый матч на новой арене мы провели 18 июля. Представьте, чемпионат только два дня как закончился, а мы уже играем на стадионе. Сами понимаете, что оборудование для чемпионата мира и оборудование для первенства (Кубка России) или чемпионата России — совсем разное. К тому же FIFA сразу начала демонтаж своих конструкций,
«Шторм», ориентируясь на сайт госзакупок, посчитал, сколько потратили клубы на игры своей команды и содержание стадионов за последний месяц.
ФК «Ростов» за две игры и обслуживание «Ростов Арены» выложил 45 миллионов рублей. ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (согласно данным «СПАРК-Интерфакс», учреждена Росспортом) израсходовало из своего бюджета почти три миллиона рублей на «Нижний Новгород». Акционерному обществу «Казань Арена» содержание одноименного стадиона вылилось в четыре миллиона рублей. ФК «Ротор» на «Волгоград Арену» потратил два миллиона рублей. «Мордовия Арена» обошлась «Спорт-инжинирингу» в 200 тысяч рублей. Содержание стадиона «Калининград» для ФК «Балтика» — в 620 тысяч рублей. А вот информация по «Екатеринбург Арене», московским «Лужникам», «Зенит Арене», «Самара Арене» и «Фишту» отсутствуют. Однако в социальных сетях болельщики активно делятся фото с мероприятий, проводившихся на этих площадках.
Директор ФК «Мордовия» рассказал, насколько финансово тяжело для команды ФНЛ проведение игр на новом стадионе и возможен ли выход на самоокупаемость.
«Договор подписан с владельцами стадиона на весь сезон. Цена аренды стадиона за игру — 2,1 миллиона рублей. Еще 10% от прибыли забирает стадион, плюс мы сами обеспечиваем игру
По его словам, когда начинал строиться стадион «Мордовия Арена», предполагалось, что там потом создадут инфраструктуру для детей, появятся торговые сети, рестораны и
«Новый стадион расположен в жилом районе, который построен специально к чемпионату мира. Сейчас стадион принадлежит не республике и не клубу — этот вопрос все еще открыт. У нас же в планах есть переход на самоокупаемость», — пояснил Николай Левин.
По подсчетам «Шторма», чтобы строительство и содержание стадиона окупилось, потребуется не одна сотня лет. Поэтому правительство РФ советует собственникам арен сделать их многофункциональными, а это значит, что прибыль будут приносить не только домашние игры, но и коммерческие площади.
Стоит отметить, что у Сочи, Волгограда, Саранска, Нижнего Новгорода и Калининграда нет своих футбольных команд уровня
Судя по экономической концепции развития стадионов, стоит ожидать появления новых «Лужников» еще в нескольких российских городах.
Еще одно достояние ЧМ-2018 — система идентификации футбольных болельщиков — FAN ID. В ноябре 2016 года тендер Минкомсвязи на ее разработку выиграла казанская компания «Ай-Теко», которая хорошо себя проявила, разработав систему идентификации болельщиков для Олимпийских игр в Сочи. На создание FAN ID было потрачено около пяти миллиардов рублей. В итоге была представлена заламинированная карточка с двумя уровнями защиты и RFID — считывающим чипом.
FAN ID — паспорт болельщика — разрабатывали, рассчитывая в дальнейшем использовать технологию при проведении домашних игр. По мнению инспектора РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексея Смертина, нововведение поможет сделать посещение матчей чемпионата России более комфортным и безопасным, а также благотворно повлияет на профилактическую работу с
14 августа вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно поправкам, обладателям паспорта болельщика чемпионата мира по футболу — 2018 открыт многократный безвизовый въезд в Россию до конца года.
Источник «Шторма» сообщил, что в будущем FAN ID обязательно будет использоваться для идентификации российских болельщиков на футбольных матчах — для предотвращения актов вандализма, правонарушений на стадионах, но когда именно это случится — неизвестно.