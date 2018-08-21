На месте стадионов ЧМ-2018 появятся кафе, магазины, концертные площадки и офисы

Источник: AP 2018

На строительство и реконструкцию 12 стадионов для ЧМ-2018 было потрачено 265 миллиардов рублей. «Шторм» выяснил, какая судьба ждет эти «колизеи»: правительство к 2019 году собирается передать в собственность субъектов РФ семь футбольных площадок. Планируемое использование стадионов — проведение домашних игр команд уровня Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ, а также сдача в аренду коммерческих площадей.

Правительство РФ 24 июля текущего года утвердило концепцию наследия чемпионата мира по футболу — 2018. Известно, что только из федерального бюджета на переоборудование стадионов будет выделено 12 миллиардов рублей, всего же власти потратят 16 миллиардов рублей.

Больше месяца прошло с церемонии закрытия мундиаля, и уже можно сказать, как будут использоваться стадионы. Судя по распоряжению правительства, на них в основном будут проводиться домашние игры команд Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги.

Один из первых клубов, который сыграл на новом домашнем стадионе, — «Мордовия». «Шторм» связался с его директором Николаем Левиным и попросил поделиться впечатлениями от игры:

«Первый матч на новой арене мы провели 18 июля. Представьте, чемпионат только два дня как закончился, а мы уже играем на стадионе. Сами понимаете, что оборудование для чемпионата мира и оборудование для первенства (Кубка России) или чемпионата России — совсем разное. К тому же FIFA сразу начала демонтаж своих конструкций, из-за этого получилось немного накладок. Но хочу отметить, что для клуба и имиджа республики — очень комфортно и престижно играть на таком прекрасном стадионе», — рассказал Николай Левин.

«Шторм», ориентируясь на сайт госзакупок, посчитал, сколько потратили клубы на игры своей команды и содержание стадионов за последний месяц.

Источник: Daily Storm

ФК «Ростов» за две игры и обслуживание «Ростов Арены» выложил 45 миллионов рублей. ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (согласно данным «СПАРК-Интерфакс», учреждена Росспортом) израсходовало из своего бюджета почти три миллиона рублей на «Нижний Новгород». Акционерному обществу «Казань Арена» содержание одноименного стадиона вылилось в четыре миллиона рублей. ФК «Ротор» на «Волгоград Арену» потратил два миллиона рублей. «Мордовия Арена» обошлась «Спорт-инжинирингу» в 200 тысяч рублей. Содержание стадиона «Калининград» для ФК «Балтика» — в 620 тысяч рублей. А вот информация по «Екатеринбург Арене», московским «Лужникам», «Зенит Арене», «Самара Арене» и «Фишту» отсутствуют. Однако в социальных сетях болельщики активно делятся фото с мероприятий, проводившихся на этих площадках.

Директор ФК «Мордовия» рассказал, насколько финансово тяжело для команды ФНЛ проведение игр на новом стадионе и возможен ли выход на самоокупаемость.

«Договор подписан с владельцами стадиона на весь сезон. Цена аренды стадиона за игру — 2,1 миллиона рублей. Еще 10% от прибыли забирает стадион, плюс мы сами обеспечиваем игру контролерами-распорядителями, а это оплата труда минимум трехсот человек. Для клуба это очень накладные расходы. Хочу отметить, что в первых матчах у нас была неплохая посещаемость — в среднем 25 тысяч человек. Но здесь была не только продажа билетов, но и социальные акции. Наша прибыль в итоге совсем небольшая», — поделился Николай Левин.

По его словам, когда начинал строиться стадион «Мордовия Арена», предполагалось, что там потом создадут инфраструктуру для детей, появятся торговые сети, рестораны и фитнес-залы.

«Новый стадион расположен в жилом районе, который построен специально к чемпионату мира. Сейчас стадион принадлежит не республике и не клубу — этот вопрос все еще открыт. У нас же в планах есть переход на самоокупаемость», — пояснил Николай Левин.

По подсчетам «Шторма», чтобы строительство и содержание стадиона окупилось, потребуется не одна сотня лет. Поэтому правительство РФ советует собственникам арен сделать их многофункциональными, а это значит, что прибыль будут приносить не только домашние игры, но и коммерческие площади.

Выдержка из распоряжения правительства РФ от 24 июля 2018 года: «Свободные помещения стадионов могут также приносить доход за счет их сдачи в долгосрочную аренду. Собственникам стадионов рекомендуется рассматривать привлечение следующих коммерческих арендаторов: предприятия торговли и сферы услуг; предприятия общественного питания; арендаторы офисных помещений».

Стоит отметить, что у Сочи, Волгограда, Саранска, Нижнего Новгорода и Калининграда нет своих футбольных команд уровня Премьер-лиги, соответственно, этим городам стадионы за 11−15 миллиардов рублей просто не нужны. Местному бюджету их содержание будет обходиться примерно в 300 миллионов рублей в год. Остается надеяться, что организация детских спортивных центров позволит вырастить топовых футболистов.

Судя по экономической концепции развития стадионов, стоит ожидать появления новых «Лужников» еще в нескольких российских городах.

Еще одно достояние ЧМ-2018 — система идентификации футбольных болельщиков — FAN ID. В ноябре 2016 года тендер Минкомсвязи на ее разработку выиграла казанская компания «Ай-Теко», которая хорошо себя проявила, разработав систему идентификации болельщиков для Олимпийских игр в Сочи. На создание FAN ID было потрачено около пяти миллиардов рублей. В итоге была представлена заламинированная карточка с двумя уровнями защиты и RFID — считывающим чипом.

FAN ID — паспорт болельщика — разрабатывали, рассчитывая в дальнейшем использовать технологию при проведении домашних игр. По мнению инспектора РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексея Смертина, нововведение поможет сделать посещение матчей чемпионата России более комфортным и безопасным, а также благотворно повлияет на профилактическую работу с фанатами-нарушителями. Сами же болельщики выступают резко против FAN ID.

14 августа вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно поправкам, обладателям паспорта болельщика чемпионата мира по футболу — 2018 открыт многократный безвизовый въезд в Россию до конца года.