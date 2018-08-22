Самедов ответил Гамовой насчет присвоения футболистам званий ЗМС

Источник: Спорт-Экспресс

28 июля все 23 игрока, входивших в заявку российской команды на ЧМ-2018, получили звания ЗМС. Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский выразили возмущение данным фактом, так как футбольная сборная ничего не выиграла.

— Мусэрский и Гамова возмутились. Как вы, как член сборной, относитесь к этой ситуации? И вообще, нужно ли лично вам это звание? — вопрос Самедову.

— Мне очень приятно. Получить звание ЗМС — большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше. Сколько там топовых национальных команд?

— 4−5.

— Я насчитал 7−8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции.

— В «Спартаке» подшучиваете на тему ЗМС?

— Да. Ломовицкому сказал, чтобы обращался ко мне «Заслуженный мастер спорта».

— Где храните значок?