Декорации церемонии закрытия ЧМ-2018 пришлось собирать за рекордные две минуты

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Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

Михайлов рассказал, что он доволен результатом на 90%, участники церемонии не совершили видимых ошибок, все было исполнено чисто, технические службы отработали четко.

«С технической стороны мы работали с очень надежными компаниями. И, конечно, рекордные 2 минуты, за которые были собраны декорации на церемонии закрытия, вместо данных 5 минут, потому что задержалась разминка команд — это дорогого стоит», — рассказал Михайлов.

По словам режиссера, на ЧМ в Москве впервые был введен новый формат, который усложнил работу.

«До этого церемонии открытия-закрытия были большими, по 20−30 минут, они происходили за полтора часа до игры, больше давалось времени для репетиций на самом стадионе. Как это у нас было на Кубке конфедераций: церемония проходила за час до игры, нам было где развернуться. А здесь мы работали в рамках 10−12 минут за полчаса до начала игры», — отметил Михайлов.

Режиссер подчеркнул, что масштаб стадиона требует больших объектов и большого количества людей в постановке, но были ограничения, экспериментально проверялось, сколько людей может быть на поле.