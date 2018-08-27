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12:32 (мск), источник: Газета.Ру

В сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ-2018

Игроки сборной Германии по футболу разделились на два лагеря во время чемпионата мира — 2018, сообщает Bild.

Источник: РИА "Новости"

Как утверждает немецкое издание, в первую группу входили игроки иностранного происхождения, среди которых были Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Во второй были коренные немцы, включая Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и других. Первая группа именовала своих партнеров по сборной «картофелем» — насмешливое прозвище в отношении немцев, которые зачастую используют турки. В ответ «иностранцев» называли «канаке» — немецкое ругательство в отношении уроженцев других стран.

Отмечается, что коренные представители Германии смеялись над увлечениями и образом жизни «канаке». Они также были недовольны непопадание в заявку на мундиаль форварда Сандро Вагнера, а «иностранцы» не одобряли отсутствие Лероя Зане.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос посетит концерт в Белоруссии, устроенный в его честь.

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