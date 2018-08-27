В сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ-2018

Как утверждает немецкое издание, в первую группу входили игроки иностранного происхождения, среди которых были Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Во второй были коренные немцы, включая Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и других. Первая группа именовала своих партнеров по сборной «картофелем» — насмешливое прозвище в отношении немцев, которые зачастую используют турки. В ответ «иностранцев» называли «канаке» — немецкое ругательство в отношении уроженцев других стран.