Салах: Сборную Египта очень часто отвлекали во время пребывания в Грозном

«Я просил большей защиты для всех игроков сборной, не только для себя. Нас очень часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ. Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа людей», — цитирует Салаха The Guardian.