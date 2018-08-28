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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах: Сборную Египта очень часто отвлекали во время пребывания в Грозном

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал о трудностях, с которыми он и национальная команда столкнулись на базе в Грозном во время чемпионата мира—2018.

Источник: AP 2018

«Я просил большей защиты для всех игроков сборной, не только для себя. Нас очень часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ. Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа людей», — цитирует Салаха The Guardian.

Египтянин добавил, что его часто отвлекали гости, которые заходили в номер и желали поговорить.
Напомним, по окончании ЧМ телеканал CNN сообщил, что Салах намерен покинуть сборную из-за политизации его образа в связи с широким освещением встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В сборной Египта отвергли эту информацию.

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