Инфантино подарил Трампу футболку и показал ему красную карточку
Президент США Дональд Трамп провёл в Белом доме встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино.
Президент США Дональд Трамп провёл в Белом доме встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино.
«Соккер — это игра.
Президент ФИФА отметил успешное проведение чемпионата мира—2018 в России.
«Мы только что провели чемпионат мира в России. Его посмотрели около 4 миллиардов человек», — сказал Инфантино.
Трамп, комментируя проведение ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, пошутил: «Меня уже здесь не будет. Возможно, срок продлят».
В конце встречи Инфантино подарил Трампу футболку с его фамилией и номером «26» и показал красную карточку.