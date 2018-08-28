Инфантино подарил Трампу футболку и показал ему красную карточку

«Соккер — это игра. По-моему, вы называете её футболом. Возможно, её когда-нибудь переименуют», — сказал Трамп. «Мы можем обсудить это», — ответил Инфантино.

Президент ФИФА отметил успешное проведение чемпионата мира—2018 в России.

«Мы только что провели чемпионат мира в России. Его посмотрели около 4 миллиардов человек», — сказал Инфантино.

Трамп, комментируя проведение ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, пошутил: «Меня уже здесь не будет. Возможно, срок продлят».