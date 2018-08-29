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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Игнашевич: Футбольная пресса себя дискредитировала, унижая сборную до начала ЧМ

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об отношении прессы к национальной команде перед началом чемпионата мира — 2018, на котором россияне дошли до стадии четвертьфинала.

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«Я давно в футболе, и мне было чуть проще, чем другим ребятам. Но даже мне было очень неприятно.

Может, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унижая главную команду ещё до начала турнира.

Журналисты пишут для болельщиков, создают определённое настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность. А выходит, что журналисты — это те же болельщики, только с удостоверением в кармане. Аналитики — минимум, одни эмоции", — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Сборная России на чемпионате мира — 2018 установила командный рекорд, преодолев групповой этап мундиаля. Команда дошла до стадии ¼ финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

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