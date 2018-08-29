Египетские чиновники угрожают матери Салаха после его критики
Член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф угрожал матери нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Al Jazeera News.
Член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф угрожал матери нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Al Jazeera News.
«Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду», — написал Латиф в своем твиттере.
После чемпионата мира-2018, на котором Египет не смог выйти из группы, Салах обвинил в некомпетентности руководство египетского футбола. Египетский форвард в своем фейсбуке ранее опубликовал два видео, в которой выступил с критикой в адрес Египетской федерации футбола, которая, по его мнению, слабо подготовилась к ЧМ-2018.