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16:57 (мск), источник: Газета.Ру

Египетские чиновники угрожают матери Салаха после его критики

Член совета директоров Египетской федерации футбол Халид Латиф угрожал матери нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Al Jazeera News.

Источник: Reuters

«Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду», — написал Латиф в своем твиттере.

После чемпионата мира-2018, на котором Египет не смог выйти из группы, Салах обвинил в некомпетентности руководство египетского футбола. Египетский форвард в своем фейсбуке ранее опубликовал два видео, в которой выступил с критикой в адрес Египетской федерации футбола, которая, по его мнению, слабо подготовилась к ЧМ-2018.

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