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15:23 (мск), источник: ТАСС

Лёв: Заявления Озила о расизме в сборной Германии по футболу преувеличены

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв считает преувеличенными заявления полузащитника турецкого происхождения Месута Озила о проявлениях расизма в национальной команде. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

«Обвинения Озила в том, что касается расизма, преувеличены. Никогда в нашей команде не было даже намека на расистские высказывания», — отметил Лёв.

Он отметил, что советник Озила позвонил ему, когда игрок публиковал третью часть своего заявления о решении закончить карьеру в сборной. «Сам футболист мне не позвонил, он выбрал иной путь, — сообщил Лёв. — После этого я пытался несколько раз выйти с ним на связь, мне это не удалось. Я считаю, что мы недооценили ситуацию с фото (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — прим. ТАСС)».

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Лёв полагал, что скандал будет исчерпан после встречи Озила и Илкая Гюндогана с президентом Германии Франком- Вальтером Штайнмайером. «Моей единственной мыслью была подготовка к чемпионату мира. Эта тема действовала на нервы», — сказал Лёв. Он подчеркнул, что вызвал обоих игроков в сборную руководствуясь спортивными соображениями.

Скандал вокруг Озила начал разгораться до чемпионата мира в России — общественность возмутилась тем, что игрок на публичном мероприятии в Лондоне сделал совместное фото с Эрдоганом. Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и большинство ведущих немецких СМИ выступили с жесткой критикой по поводу встречи, которая не утихает до сих пор. Сам Озил объяснил свое решение закончить карьеру в сборной, в частности, тем, что столкнулся с проявлениями расизма не только со стороны болельщиков, но и со стороны немецких политиков. Футболист считает, что они пытаются использовать его турецкое происхождение в качестве инструмента политической пропаганды.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в 2014 году. В его активе 92 матча за национальную команду, в которых он забил 23 мяча. На чемпионате мира в России сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, Озил провел два матча.

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