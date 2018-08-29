Футболист сборной Германии приезжал на ЧМ-2018 со своим кальяном
Защитник сборной Германии и лондонского «Челси» Антонио Рюдигер приезжал на чемпионат мира в Россию со своим кальяном, сообщает «Советский спорт».
Защитник сборной Германии и лондонского «Челси» Антонио Рюдигер приезжал на чемпионат мира в Россию со своим кальяном, сообщает «Советский спорт».
По информации Bild, Рюдигер давно увлекается курением кальяна. При этом главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев нейтрально относится к курению, разрешая это игрокам в умеренном количестве. Он позволяет курить как кальяны, так и сигареты.
Защитник за свою карьеру выходил на поле в составе немецкой команды десять раз и забил один мяч.
Немецкая сборная на турнире в России впервые за 80 лет не смогла выйти из группы. команда заняла четвертое место, набрав только три очка в матче со Швецией. Национальная команда Германии проиграла Мексике и Южной Корее.