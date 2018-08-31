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21:54 (мск), источник: ТАСС

Президент УЕФА Чеферин поддержал идею Англии подать заявку на проведение ЧМ-2030

МОНАКО, 31 августа. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что он поддержит заявку Англии на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом он сказал журналистам во время круглого стола.

Источник: РИА "Новости"

Англия принимала чемпионат мира один раз — в 1966 году. Тогда же англичане единственный раз стали чемпионами мира.

«Я много раз говорил, что после столь длительного перерыва пришло время провести чемпионат мира в Англии. Это было бы разумно. Инфраструктура в Англии на очень хорошем уровне. У меня нет никаких сомнений в качестве такой заявки», — сказал Чеферин.

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«С одной стороны, если больше европейских стран подадут заявки, то будет больше шансов выиграть. С другой стороны, из-за этого можно будет недобрать голоса. Поэтому единственная вещь, на которой я буду настаивать — чтобы была одна заявка от Европы», — добавил он.

«Думаю, решение будет принято в 2022 году в Катаре. Так что у нас еще есть время подумать и все взвесить», — сказал Чеферин.

Желание подать заявку на проведение ЧМ-2030 ранее выразили Аргентина, Уругвай и Парагвай, договорившиеся о совместной заявке. Кроме того, отдельные заявки планируют подать Египет и Марокко, которое в борьбе за право принять ЧМ-2026 уступило совместной заявке США, Канады и Мексики.

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