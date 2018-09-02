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09:56 (мск), источник: Р-Спорт

Черчесов: Сборная России на ЧМ не совершала подвигов

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Футболисты сборной России не сделали ничего особенного, дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, заявил в интервью РИА Новости главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России на чемпионате мира 2018 года со второго места вышла из группы, где кроме нее выступали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, а затем в плей-офф обыграла сборную Испании и по пенальти уступила хорватам. Четвертьфинальная стадия чемпионата мира — лучший результат в современной истории сборной России.

«Невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали, — сказал Черчесов. — Никакого подвига в случившемся нет, подвиги всё же совершаются в других местах, не в спорте».

«Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати — выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали. Вот так бы я ответил», — добавил тренер.

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