Черчесов: Сборная России на ЧМ не совершала подвигов

Источник: РИА "Новости"

Сборная России на чемпионате мира 2018 года со второго места вышла из группы, где кроме нее выступали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, а затем в плей-офф обыграла сборную Испании и по пенальти уступила хорватам. Четвертьфинальная стадия чемпионата мира — лучший результат в современной истории сборной России.

«Невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали, — сказал Черчесов. — Никакого подвига в случившемся нет, подвиги всё же совершаются в других местах, не в спорте».