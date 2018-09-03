Гол Черышева хорватам номинирован на премию Пушкаша
Международная федерация футбола объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года.
Международная федерация футбола объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года.
В число номинантов вошел мяч, забитый полузащитником сборной России по футболу Денисом Черышевым в ворота команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.
Напомним, российская команда в четвертьфинале в серии пенальти проиграла хорватам. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Черышев открыл счет в матче красивым ударом
Кроме Черышева на премию претендуют голы еще девяти футболистов, среди которых Лионель Месси, Криштиану Роналду и Мохаммед Саллах.