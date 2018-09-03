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16:21 (мск), источник: Вести.Ru

Гол Черышева хорватам номинирован на премию Пушкаша

Международная федерация футбола объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года.

Источник: Reuters

В число номинантов вошел мяч, забитый полузащитником сборной России по футболу Денисом Черышевым в ворота команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

Напомним, российская команда в четвертьфинале в серии пенальти проиграла хорватам. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Черышев открыл счет в матче красивым ударом из-за штрафной в верхний угол ворот.

Кроме Черышева на премию претендуют голы еще девяти футболистов, среди которых Лионель Месси, Криштиану Роналду и Мохаммед Саллах.

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