Гол Черышева хорватам номинирован на премию Пушкаша

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В число номинантов вошел мяч, забитый полузащитником сборной России по футболу Денисом Черышевым в ворота команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

Напомним, российская команда в четвертьфинале в серии пенальти проиграла хорватам. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Черышев открыл счет в матче красивым ударом из-за штрафной в верхний угол ворот.