Черышев — о голе Хорватии: Даже сейчас не могу осознать, что это произошло
Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал новость о том, что его гол в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018 вошёл в список
Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал новость о том, что его гол в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018 вошёл в список
«Конечно, приятно, что гол посчитали красивым, но, дай бог, лучшие голы впереди. Конечно, это один из моих любимых голов в карьере, жалко, что он не помог сборной России пройти дальше, ведь это было бы намного лучше для нас, но ничего страшного.
Когда забиваешь в четвертьфинале чемпионата мира… Даже сейчас не могу осознать, что это произошло. Любой ребёнок мечтает играть на чемпионате мира и забивать голы. Для меня это как сказка, — сказал Черышев.
Видео всех