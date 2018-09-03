Черышев — о голе Хорватии: Даже сейчас не могу осознать, что это произошло

«Конечно, приятно, что гол посчитали красивым, но, дай бог, лучшие голы впереди. Конечно, это один из моих любимых голов в карьере, жалко, что он не помог сборной России пройти дальше, ведь это было бы намного лучше для нас, но ничего страшного.