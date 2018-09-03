Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Все события
Фоторепортажи
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Черышев — о голе Хорватии: Даже сейчас не могу осознать, что это произошло

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал новость о том, что его гол в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018 вошёл в список голов-претендентов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается автору самого красивого забитого мяча по итогам года.

Источник: AP 2018

«Конечно, приятно, что гол посчитали красивым, но, дай бог, лучшие голы впереди. Конечно, это один из моих любимых голов в карьере, жалко, что он не помог сборной России пройти дальше, ведь это было бы намного лучше для нас, но ничего страшного.

Когда забиваешь в четвертьфинале чемпионата мира… Даже сейчас не могу осознать, что это произошло. Любой ребёнок мечтает играть на чемпионате мира и забивать голы. Для меня это как сказка, — сказал Черышев.

Видео всех голов-номинантов можно посмотреть на официальном канале ФИФА.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хорватия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года
ЦСКА заявил 29 футболистов на групповой этап Лиги чемпионов
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео)
Роналдо купил клуб испанской Примеры за 30 миллионов евро
Черчесов назвал капитана сборной России в сентябрьских матчах
«Локомотив» установил рекорд по количеству проданных абонементов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь