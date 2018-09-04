Станислав Черчесов: Хотите верьте, хотите нет, но мы боролись за кубок

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«Нет, не верю я себе здесь, — качает головой Станислав Черчесов, отсматривая кадры во время съемки. — Все должно быть по-настоящему». И вновь встает перед камерой.

Главный тренер сборной России — человек требовательный, но требователен он в первую очередь по отношению к себе. Так было, когда он играл за «Спартак», не изменилось это и с началом его тренерской карьеры. Forbes Life расспросил Станислава Черчесова о главных принципах его работы, которые стоит взять на вооружение каждому руководителю. Ведь в вопросах мотивации и командной работы этот тренер разбирается лучше самых высокооплачиваемых бизнес-коучей. Проверено на практике.

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— Станислав Саламович, как из 23 игроков национальной сборной вам удалось создать сплоченную команду?

— С первого дня работы наш главный принцип был прост: результат дает команда, а не отдельные игроки. Но это не исключает того, чтобы в командной игре футболисты проявляли свои личностные качества.

Конечно, есть общие установки, которые тренер дает перед каждой конкретной игрой. Но во время матча возникают ситуации, когда игрок должен самостоятельно принимать решения, доверившись своей интуиции. Я бы сказал так: выполнение поставленной задачи на 85% зависит от того, что футболисты четко следовали тренерским установкам, и на 15% — от их личной инициативы. Но никак не наоборот.

— Какими личностными качествами должен обладать игрок сборной России по футболу?

— Футболист всегда должен оставаться футболистом: и на поле, и за его пределами. Например, за все время работы с командой на чемпионате мира у нас не было ни одного опоздания — ни на тренировку, ни на протокольные мероприятия.

Это показатель внутренней собранности, концентрации и самомотивации игроков, благодаря которым они и проявили себя на таком крупном турнире.

— Есть ли какие-то вещи, с которыми вы не можете смириться в работе со спортсменами?

— Я не приветствую равнодушия на поле, и футболисты об этом прекрасно знают. Ни во время матча, ни на тренировке.

Всегда хочется, чтобы футболист уезжал после тренировки уставшим, но довольным — тогда работа дает какой-то эффект. Раз футболист устал, значит он выложился на все 100%, значит мы на правильном пути.

— А каким должен уезжать тренер?

— Ровно таким же: эмоционально выхолощенным, отдавшим игрокам все своим силы.

— Вы какое-то время тренировали детей. С ними работать проще?

— Мне легче со взрослыми. Я в профессиональном футболе с 15 лет, и все это время был нацелен на результат, на достижение конкретных целей, а с детьми надо работать по-другому. Потому что задача тренера, который тренирует восьмилетних ребят, в том, чтобы они любовь к футболу не утратили, а не результата какого-то добивались.

— Когда наша сборная прошла в четвертьфинал чемпионата мира, по большей части это воспринималось как какое-то чудо. Но ведь на самом деле это же означает лишь то, что вы хорошо выполнили свою работу.

— Конечно. Чудес не бывает, и тот результат, что мы показали, — естественный итог нашей двухлетней работы. Понятно, что были какие-то сопутствующие моменты, когда у соперника что-то не ладилось. Можно считать это удачей. Но удачным моментом надо еще суметь воспользоваться. А готовность воспользоваться оплошностью соперника вырабатывается только в результате долгой и упорной работы.

— Вам помогло, что чемпионат проходил в России?

— Разумеется!

Нам хотелось подарить болельщикам праздник, чтобы не получилось, что чемпионат мира хоть и проходит у нас в стране, но по факту проходит как-то мимо.

Если команда побеждает чисто, профессионально, сухо, для меня как для тренера это всегда хорошо. Другое дело, что болельщик приходит на стадион за эмоциями. И вот если мы и выиграем, и напряженную игру покажем, то это большое счастье.

Мы же могли выиграть у Саудовской Аравии со счетом 1:0, могли и на 3:0 остановиться. А мы завершили игру со счетом 5:0, и в этот момент все вокруг команды изменилось. Вся страна объединилась.

— Во время матча открытия на стадионе присутствовал Владимир Путин. Как ощущается поддержка такого болельщика?

— Она прибавляет сил. Во время турнира мы несколько раз общались с президентом страны по телефону, и когда ты чувствуешь, что глава государства с неподдельным интересом следит за нашей работой, что у вас с ним происходит простое человеческое общение, то это не может не воодушевлять.

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— И все-таки в успехе сборной сомневались до последнего. Как сохранить мотивацию, когда вокруг мало кто в тебя верит?

— К этому привыкаешь. Когда ты играешь в больших клубах, от тебя постоянно ждут побед и при этом всегда кажется, что есть кто-то сильнее. Но давайте сначала выйдем на поле, а там и решим, кто лучше!

Готовясь к чемпионату, мы понимали, что будут сильные соперники, что обыграть Бразилию, Испанию, Бельгию или Португалию не так-то просто. Мы понимали, что могут быть поражения, но каждая сборная воспринималась нами как серьезный и достойный соперник. Возможно, это и помогло нам победить Испанию.

— Но что лично вам дает силы продолжать работать, несмотря ни на что?

Как и у каждого человека, в обычной жизни это семья. Жена Алла, дочка Мадина, сын Станислав, сестры — их у меня четыре, а также близкие друзья. А в спорте это всегда команда, которая дает тебе энергию и постоянно заставляет думать, как сделать что-то лучше.

— Как вы проводите работу над ошибками?

— Всегда необходимо анализировать, почему тот или иной игрок не смог проявить себя с лучшей стороны. Специально плохо никто не играет. И в первую очередь вопрос «что не так?» ты каждый раз задаешь себе.

А потом тренерский штаб пытается разобраться, что упущено при подготовке, о чем ты с футболистом разговаривал, как его настраивал. Не можешь понять — начинаешь общаться с футболистом, и уже вместе вы решаете, что нужно предпринять, чтобы в следующий раз все было по-другому.

— А как вам кажется, футболист Черчесов сработался бы с тренером Черчесовым?

— Думаю, да. Потому что сам люблю футболистов, которым не надо долго объяснять, с которыми все происходит естественно. Игрока Черчесова достаточно было направить, а дальше он делал все без лишних разговоров. Хотя, когда меня спрашивали о чем-то, я никогда не лукавил: всегда говорил то, что думал, нравится это кому-то или нет. Но и на поле всегда старался показывать максимум.

— Изменилось бы что-нибудь в вашей жизни, если бы Россия все-таки стала чемпионом мира?

— Не люблю рассуждать, что было бы, если… Мы спортсмены, и для нас самое главное — достигнуть цели. Выиграли бы чемпионат и так же сидели бы с вами спокойно и думали, как двигаться к новой цели.

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Сейчас нам предстоит подготовка к чемпионату Европы. И начинать придется с нуля, потому что это уже другой турнир, другие соперники. И я вас уверяю, что опять поднимется волна критики, опять возникнет скептицизм — это нормально. Прошлым в большом спорте не живут, результат нужен сегодня.

— Что приносит вам самое большое удовольствие в работе?

— Победы. И самое главное, конечный результат. Хотите верьте, хотите нет, но мы все равно играли за кубок. Но кубок не наш. Не добрались мы до заветного трофея.

— А чем вы живете вне футбола?

— Вне футбола живу футболом.

— Постоянно думаете о работе?

— Я не думаю, это просто во мне. Ну вот мы сейчас по какому поводу собрались? Не для того, чтобы погоду обсуждать, а из-за футбола. И для меня это не удивительно, учитывая то, сколько места занимает футбол в моей жизни.

— Тогда ответьте, пожалуйста, на главный вопрос тех, кто от футбола далек. Что же такого особенного в этой игре?

— Что в футболе особенного? Сто тысяч человек в фан-зоне во время матча с Испанией. Ответ очень прост.

— Нет, это не ответ. Ведь все эти люди зачем-то встали и пошли смотреть матч. Почему весь мир так увлечен именно футболом?

— Футбол — это в первую очередь эмоции. Эмоции, которые объединяют. Эмоции, градус которых поднимается с нуля до ста за одно мгновение.

Даже лучший автомобиль не разгоняется с нуля до ста за полсекунды, а народ заводится сразу же после свистка. Вот что такое футбол.

Денис Сидоров, Forbes Staff