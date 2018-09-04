Президент FIFA прислал в Екатеринбург письмо с благодарностью за «лучший ЧМ-2018»

«Я бы хотел выразить вам самую искреннюю благодарность за поддержку и проведение четырех матчей XXI чемпионата мира по футболу, которые состоялись на красивой “Екатеринбург Арене”. Также поблагодарить и вашу команду, местный оргкомитет, многочисленных волонтеров и тех, кто усердно трудился для достижения такого успеха в проведении чемпионата мира-2018. Мы показали всему миру, что Россия стала прекрасным местом проведения чемпионата мира 2018 года», — отметил Джанни Инфантино.