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15:26 (мск), источник: ТАСС

Футболист Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в сборной Германии

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Томас Мюллер опроверг сообщения СМИ, согласно которым в команде во время ЧМ-2018 был раскол на конфликтующие группировки по этническому признаку. Об этом футболист заявил во вторник на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне.

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Источник: AP 2018

«Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно», — сказал Мюллер.

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В конце августа немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что во время чемпионата мира игроки сборной Германии разделились на два лагеря. К одному принадлежали игроки иностранного происхождения, среди которых Джером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. К другому — те, кого в статье называли «типичными немцами» — Томас Мюллер, Матс Хуммельс и другие. Как указывал журнал, обе группировки высмеивали образ жизни и привычки друг друга, используя при этом стереотипные прозвища.

«Нет, речи о таких издевках не идет, — сказал Мюллер. — Мы хорошо ладим».

На чемпионат мира в России сборная Германии приехала в статусе действующего обладателя трофея. Команда под управлением Йоахима Лёва не смогла выйти из группы, потерпев два поражения и заняв четвертое место в группе F с командами Швеции, Мексики и Южной Кореи.

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