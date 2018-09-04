Футболист Мюллер опроверг сообщения о расколе по этническому признаку в сборной Германии

Источник: AP 2018

«Я отрицаю, что был какой-либо раскол. Понимаю, что в отсутствие результата всегда что-то ищут, но не всегда успешно», — сказал Мюллер.

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В конце августа немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что во время чемпионата мира игроки сборной Германии разделились на два лагеря. К одному принадлежали игроки иностранного происхождения, среди которых Джером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. К другому — те, кого в статье называли «типичными немцами» — Томас Мюллер, Матс Хуммельс и другие. Как указывал журнал, обе группировки высмеивали образ жизни и привычки друг друга, используя при этом стереотипные прозвища.

«Нет, речи о таких издевках не идет, — сказал Мюллер. — Мы хорошо ладим».