Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на чемпионате мира в России

После матча ¼ финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул «Слава Украине!», а числившийся в делегации команды Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнире, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение, а Вукоевич получил штраф в 15 тыс. швейцарских франков.