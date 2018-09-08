Обида за унижение на ЧМ: испанцы ищут у Черышева допинг
Испанские
Испанские
Полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России по футболу Денис Черышев стал фигурантом допингового расследования. По информации британской газеты The Telegraph, в данный момент испанские
Как отмечает источник, расследование по данному вопросу связано со словами отца Дениса Черышева Дмитрия, который в одном из интервью якобы заявил, что во время выступления за «Вильярреал» его сыну было введено несколько инъекций гормона роста в ходе восстановления от травмы.
Отмечается, что с испанскими
Первые новости о том, что
«Я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это все было написано.
Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть.
Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идет речь.
Ничего такого не было. Журналист полностью все перепутал. Поэтому это все ерунда", — сказал Дмитрий Черышев.
Позднее с официальным заявлением выступила
«Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года.
Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям.
Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал
Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование
Подозревать российских футболистов в нарушении антидопинговых правил во время мундиаля стали и представители других ассоциаций. Так, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт остался настолько сильно удивлен выходом сборной России в
«Сборную России надо активно проверять, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, надо проверять чаще», — приводит слова чиновника The Telegraph.
К слову, российских футболистов и без того часто проверяли на наличие запрещенных веществ в организме. Например, после матча второго тура группового этапа, в котором сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1, все тот же Денис Черышев, ставший автором одного из забитых мячей, был вынужден пропустить традиционную
Вместе с ним сборная России добилась лучшего результата в своей новейшей истории, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира. Любопытно, что в борьбе за выход в эту стадию россияне обыграли Испанию в серии пенальти.
Черышев продолжает успешно выступать за национальную команду и после завершения мундиаля. В дебютном матче в Лиге наций полузащитник забил первый мяч сборной, который помог подопечным Черчесова одержать победу над Турцией со счетом 2:1.
Андрей Сенченко