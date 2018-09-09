Коллина: Реализация VAR на ЧМ в России была успешной

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. Система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м — на чемпионате мира. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.
«Реализация VAR на чемпионате мира была успешной, — отметил Коллина. — Игра не сильно тормозилась. Система использовалась для исправления ошибок арбитров, и нужно сказать, что она работала хорошо. Игроки принимали финальное решение судей».
Коллина добавил, что систему VAR нельзя назвать эффективной на 100 процентов, но она помогает значительно сократить количество судейских ошибок.
Чемпионат мира проходил на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.