Коллина: Реализация VAR на ЧМ в России была успешной

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. Система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м — на чемпионате мира. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.