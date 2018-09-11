Текущие события
Футбол. Лига наций
10.09
Португалия1
Италия0
Футбол. Лига наций
10.09
Швеция2
Турция3
Футбол. Лига наций
10.09
Шотландия2
Албания0
Футбол. Лига наций
10.09
Сербия2
Румыния2
Футбол. Лига наций
10.09
Черногория2
Литва0
Футбол. Лига наций
10.09
Андорра1
Казахстан1
Футбол. Лига наций
10.09
Косово2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
10.09
Мальта1
Азербайджан1
Футбол. Сборные
10.09
Бахрейн0
Китай0
Футбол. Сборные
10.09
Россия5
Чехия1
Футбол. Сборные
10.09
Кувейт2
Ирак2
Футбол. Сборные
10.09
Киргизия2
Сирия1
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Коста-Рика
Футбол. Сборные
10.09
Камбоджа1
Малайзия3
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Чили
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба — человек года по версии GQ

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван человеком года по версии GQ.

Наверх

Форвард в начале 2018 года отправился в аренду в тульский «Арсенал», после чего смог вернуться в сборную России и стал одним из героев чемпионата мира-2018. На турнире он отметился тремя голами в пяти матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это второй случай признания спортсмена человеком года GQ — в 2008 году награду получил главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Примечательно, что в номинации «спортсмен года» Дзюба даже не был представлен. Награду завоевал пловец Евгений Рылов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Спартак" остался без Кутепова
Ушел из жизни Валерий Знарок
Россия, это точно ты? Сборная Черчесова вынесла Чехию в Ростове
СМИ: Трансфер Терри в «Спартак» может сорваться
Черчесов: Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать
ITF сделала заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром
СКА одержал первую домашнюю победу в сезоне КХЛ
Губерниев поставил футболистов России в пример биатлонистам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь