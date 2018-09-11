Дзюба — человек года по версии GQ
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван человеком года по версии GQ.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван человеком года по версии GQ.
Форвард в начале 2018 года отправился в аренду в тульский «Арсенал», после чего смог вернуться в сборную России и стал одним из героев чемпионата мира-2018. На турнире он отметился тремя голами в пяти матчах.
Это второй случай признания спортсмена человеком года GQ — в 2008 году награду получил главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
Примечательно, что в номинации «спортсмен года» Дзюба даже не был представлен. Награду завоевал пловец Евгений Рылов.