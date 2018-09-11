Коларов получил внедорожник «Лада» за первый гол в Самаре на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Ключи от внедорожника футболисту передал посол РФ в Белграде Александр Чепурин. Автомобиль в пятидверном исполнении кузова, переданный Коларову, имеет на боковых дверях футбольную символику и крупный рисунок импровизированного табло, напоминающего о счете в матче Сербия — Коста-Рика. На капоте изображены герб Самарской области, самарский стадион, крупным шрифтом написано SAMARA ARENA.

«Это приятный жест со стороны граждан Самары и со стороны посла. Я счастлив, но был бы еще счастливее, если бы нам удалось выйти из группы на чемпионате мира, — сказал Коларов журналистам. — Эту машину, конечно, оставлю в Сербии дома у своего отца. Мой папа, его зовут Живко, земледелец, так что он будет “общаться” с ней больше всего».

Посол Чепурин пожелал капитану сербской сборной долгой спортивной карьеры и напомнил, что «Лада 4×4» — мощный автомобиль, который надежен в любой местности, а схожими качествами на футбольном поле обладает и Коларов.

«Александар Коларов известен схожими качествами, которые он проявляет на футбольном поле — разносторонностью, умением эффективно подключаться из линии обороны к атакам, сильным дальним ударом. Надеемся, что подарок придется ему по душе», — сказал Чепурин.