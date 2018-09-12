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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания может побороться за проведение Евро-2028 или ЧМ-2030

Испания рассматривает возможность побороться за проведение чемпионата Европы в 2028 году или чемпионата мира в 2030 году, сообщает интернет-издание Washington Post со ссылкой на испанскую прессу.

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Источник: Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес встретились 12 сентября, чтобы обсудить эту возможность. Заявку на проведение ЧМ-2030 Испания может подать совместно с Португалией и Марокко.

Испания была хозяйкой чемпионата мира в 1982 году. Бильбао примет несколько игр предстоящего Евро-2020.

Напомним, сборная Испании стартовала в Лиге наций с двух побед — на выезде «красная фурия» одолела Англию (2:1), а дома разгромила Хорватию (6:0).

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