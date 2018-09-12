Испания может побороться за проведение Евро-2028 или ЧМ-2030
Испания рассматривает возможность побороться за проведение чемпионата Европы в 2028 году или чемпионата мира в 2030 году, сообщает
Испания рассматривает возможность побороться за проведение чемпионата Европы в 2028 году или чемпионата мира в 2030 году, сообщает
Испания была хозяйкой чемпионата мира в 1982 году. Бильбао примет несколько игр предстоящего Евро-2020.
Напомним, сборная Испании стартовала в Лиге наций с двух побед — на выезде «красная фурия» одолела Англию (2:1), а дома разгромила Хорватию (6:0).