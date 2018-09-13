Стадион в Монако переименовали в честь Дешама после победы Франции на ЧМ-2018
Арена «Стад Марке», расположенная в Монако, получила новое название после победы сборной Франции на чемпионате мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России.
Арена «Стад Марке», расположенная в Монако, получила новое название после победы сборной Франции на чемпионате мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России.
Как сообщает Daily Mail, небольшой стадион, которых находится рядом с домашней ареной «Монако» «Луи II», был переименован в «Стад Дидье Дешам» в честь главного тренера национальной команды Дидье Дешама. В торжественной церемонии приняли участие жена и сын специалиста, а также князь Монако Альбер II и около 500 зрителей.
Стоит отметить, что в честь Дешама ранее уже был назван ещё один стадион, расположенный в его родном городе Байонна.
Напомним, на мундиале в России сборная Франции во второй раз в своей истории и впервые с 1998 года сумела завоевать титул чемпиона мира.