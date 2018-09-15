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15:38 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА в 2018 году провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ

ТАСС, 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92 допинг-пробы игроков из состава сборной России по футболу, который выступал на чемпионате мира 2018 года. Данные приводятся на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Допинг-тесты прошли все игроки, вошедшие в состав национальной команды на мировое первенство. Наибольшее количество допинг-проб сдал защитник Владимир Гранат (7).

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По шесть раз допинг-контроль прошли защитники Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Артем Дзюба, пять проб сдал полузащитник Александр Самедов. Наибольшее количество игроков (11 футболистов) по четыре раза прошли допинг-конртоль, оставшиеся — по два.

Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов.

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила хорватам.

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