РУСАДА в 2018 году провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ
ТАСС, 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92
ТАСС, 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92
По шесть раз
Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов.
Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила хорватам.