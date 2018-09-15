РУСАДА в 2018 году провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Допинг-тесты прошли все игроки, вошедшие в состав национальной команды на мировое первенство. Наибольшее количество допинг-проб сдал защитник Владимир Гранат (7).

По шесть раз допинг-контроль прошли защитники Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Артем Дзюба, пять проб сдал полузащитник Александр Самедов. Наибольшее количество игроков (11 футболистов) по четыре раза прошли допинг-конртоль, оставшиеся — по два.

Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов.