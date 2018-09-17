Аргентинских болельщиков наказали за оскорбление россиянок
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство безопасности Аргентины наказало четырех болельщиков за непристойное поведение во время Чемпионата мира в России, сообщает RT.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство безопасности Аргентины наказало четырех болельщиков за непристойное поведение во время Чемпионата мира в России, сообщает RT.
Фанатам запретили посещать футбольные матчи в Аргентине на два года.
Среди них — 47-летний Нестор Фернандо Пенови. Аргентинец снял видео, на котором попросил не знающую испанского языка россиянку повторить за ним фразы непристойного и оскорбительного содержания. Ролик оказался в Сети, что вызвало громкий скандал. Болельщик принес публичные извинения, однако ему все равно запретили посещать матчи ЧМ-2018.
Двое фанатов стали объектами санкций со стороны министерства безопасности за аналогичные проступки. Еще одного болельщика наказали за то, что он попросил мужчину в тюрбане на камеру произнести
Во время турнира было несколько похожих инцидентов с участием иностранных гостей мундиаля. Так, колумбийские фанаты оскорбили японских болельщиц, воспользовавшись их незнанием испанского языка. В скандал угодили и бразильцы, которые призвали россиянку подпевать их кричалкам «женоненавистнического характера» на португальском языке. Против них на родине возбудили уголовное дело, один из участников этой истории лишился работы.