Аргентинских болельщиков наказали за оскорбление россиянок

Источник: РИА "Новости"

Фанатам запретили посещать футбольные матчи в Аргентине на два года.

Среди них — 47-летний Нестор Фернандо Пенови. Аргентинец снял видео, на котором попросил не знающую испанского языка россиянку повторить за ним фразы непристойного и оскорбительного содержания. Ролик оказался в Сети, что вызвало громкий скандал. Болельщик принес публичные извинения, однако ему все равно запретили посещать матчи ЧМ-2018.

Двое фанатов стали объектами санкций со стороны министерства безопасности за аналогичные проступки. Еще одного болельщика наказали за то, что он попросил мужчину в тюрбане на камеру произнести по-испански слово «бомба».