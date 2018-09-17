Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Сельта
Футбол. Зарубежный
16.09
Марсель4
Генгам0
Футбол. Зарубежный
16.09
Севилья0
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
16.09
Кальяри1
Милан1
Все события
Фоторепортажи
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
10Как выглядит стадион «Динамо»
10:20 (мск), источник: Р-Спорт

Аргентинских болельщиков наказали за оскорбление россиянок

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство безопасности Аргентины наказало четырех болельщиков за непристойное поведение во время Чемпионата мира в России, сообщает RT.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Фанатам запретили посещать футбольные матчи в Аргентине на два года.

Среди них — 47-летний Нестор Фернандо Пенови. Аргентинец снял видео, на котором попросил не знающую испанского языка россиянку повторить за ним фразы непристойного и оскорбительного содержания. Ролик оказался в Сети, что вызвало громкий скандал. Болельщик принес публичные извинения, однако ему все равно запретили посещать матчи ЧМ-2018.

Во время загрузки произошла ошибка.

Двое фанатов стали объектами санкций со стороны министерства безопасности за аналогичные проступки. Еще одного болельщика наказали за то, что он попросил мужчину в тюрбане на камеру произнести по-испански слово «бомба».

Во время турнира было несколько похожих инцидентов с участием иностранных гостей мундиаля. Так, колумбийские фанаты оскорбили японских болельщиц, воспользовавшись их незнанием испанского языка. В скандал угодили и бразильцы, которые призвали россиянку подпевать их кричалкам «женоненавистнического характера» на португальском языке. Против них на родине возбудили уголовное дело, один из участников этой истории лишился работы.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Ни за что": Медведева сделала заявление о России
Самая красивая гимнастка планеты Александра Солдатова (фото)
Россию отправили на дно. Что букмекеры думают о Лиге чемпионов
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно
В лиге сменится лидер, а против ЦСКА будет все. Интриги дня КХЛ
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
«В «Динамо» обвинили в воровстве». Огненное интервью Скопинцева
Появилось видео столкновения Переса и Сироткина
«Витесс» Слуцкого наконец-то победил. Впервые за пять матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь