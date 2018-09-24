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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не хотел задерживать процесс». Защитник сборной Хорватии объяснил, почему он не пожал руку Путину

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич рассказал, почему на церемонии награждения после финала ЧМ-2018 против сборной Франции (2:4) он не пожал руку президенту России Владимиру Путину.

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Он отметил, что хотел сделать это, но не хотел задерживать остальных игроков.

— Как вы помните, тогда пошел очень сильный дождь, — цитирует футболиста «Футбол 24». — Я был третьим или четвертым после нашего капитана Луки Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент он развернулся, и я прошел мимо. Не хотел задерживать процесс.

Также футболист рассказал и об известном скандале с Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем.

— Вида забил гол России, потом забил им в серии пенальти. И он не думал, что из этой истории сделают какую-то проблему. Он хотел поздравить своего друга. Если бы Домагой знал, что будет такой скандал, то, наверное, этого не говорил бы. Но все, в том числе и в Хорватии, знают, как он любит Украину. Он много здесь прожил. ФИФА трактовала это как некое подстрекательство и провоцирование. И, насколько я понимаю, по правилам ФИФА, Виду могли наказать. У Вукоевича сразу забрали аккредитацию. А Вида тогда оперативно извинился, и к нему не применяли санкции.

Франция 4:2
Первый тайм: 2:1
Хорватия
15.07.2018, 18:00 Зрители: 78011 Плей-офф: Финал Лужники
Главные тренеры
Дидье Дешам Златко Далич
Голы
18′ Марио Манджукич  
38′ Антуан Гризманн  
59′ Поль Погба  
65′ Кильян Мбаппе (Л. Эрнандез)  
  Иван Перишич (Д. Вида) 28′
  Марио Манджукич 69′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
41′ Люка Эрнандез 21
Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 5
Кильян Мбаппе 10
Антуан Гризманн 7
Поль Погба 6
73′ Блез Матюиди 14
Корентен Толиссо 12
81′ Оливье Жиру 9
Набиль Фекир 18
27′ 55′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
23 Даниэль Субашич
2 Шиме Врсалько 90+2′
6 Деян Ловрен
21 Домагой Вида
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
11 Марсело Брозович
3 Иван Стринич 81′
20 Марко Пьяца
18 Анте Ребич 71′
9 Андрей Крамарич
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
2 Угловые 6
14 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Мауро Вильяно (Аргентина)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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