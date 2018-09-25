Текущие события
Футбол. Премьер-лига
24.09
Крылья Советов0
Краснодар3
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
13Победа «Ливерпуля», осечка МЮ, гол Роналду и другие события выходных
00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов занял 9-е место в голосовании за лучшего тренера года

ФИФА опубликовала итоги голосования за лучшего тренера 2018 года по версии организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, ставший обладателем награды, набрал 30,52% голосов, обойдя бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана (25,74%) и тренера сборной Хорватии Златко Далича (11,81%).

Далее расположились Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 11,46%), Юрген Клопп («Ливерпуль», 7,18%), Диего Симеоне («Атлетико», 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 2,39%).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял 9-е место (2,14%). Российский специалист опередил рулевого национальной команды Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
ФИФА: Отсутствие Роналду и Месси в Лондоне дискредитирует футбол
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Что не так с новыми программами Евгении Медведевой (видео)
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь