Черчесов занял 9-е место в голосовании за лучшего тренера года
ФИФА опубликовала итоги голосования за лучшего тренера 2018 года по версии организации.
ФИФА опубликовала итоги голосования за лучшего тренера 2018 года по версии организации.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, ставший обладателем награды, набрал 30,52% голосов, обойдя бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана (25,74%) и тренера сборной Хорватии Златко Далича (11,81%).
Далее расположились Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 11,46%), Юрген Клопп («Ливерпуль», 7,18%), Диего Симеоне («Атлетико», 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 2,39%).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял 9-е место (2,14%). Российский специалист опередил рулевого национальной команды Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%).