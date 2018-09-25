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16:47 (мск), источник: ТАСС

Заксобрание Краснодарского края согласовало передачу баз команд ЧМ-2018 спортшколам

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Футбольные базы, которые были построены перед чемпионатом мира по футболу 2018 года для национальных сборных, переданы в пользование спортивным школам Анапы, Геленджика и Сочи. Соответствующее решение принято во вторник депутатами Законодательного собрания Краснодарского края.

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Источник: РИА "Новости"

«Предлагается передать в безвозмездное пользование муниципальным спортивным учреждениям города-курорта Анапа, города-курорта Геленджик и города-курорта Сочи сроком на пять лет тренировочные площадки, построенные для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», — сказал на пленарном заседании Заксобрания первый замминистра физкультуры и спорта региона Сергей Мясищев.

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Он отметил, что площадки с согласия краевой администрации передаются в муниципалитеты с 1 октября. Предполагается, что новые футбольные базы помогут развивать спорт в тех городах, где они находятся.

«Это спортивные площадки европейского, высочайшего уровня, о которых можно было только мечтать, на которых готовились к матчам команды мирового уровня. Дети смогут на них тренироваться, играть в футбол, заниматься спортом», — отметил в свою очередь спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.

Депутаты регионального парламента проголосовали «за», одобрив передачу площадок.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля, шесть матчей состоялись на стадионе «Фишт» в Сочи. В Краснодарском крае базировались сборные Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике), одну из площадок в Анапе и отреставрированный стадион «Кубань» в Краснодаре не выбрала ни одна команда. Планировалось, что в 2018/2019 учебном году на вновь построенных или отреставрированных стадионах в Анапе, Геленджике и Сочи смогут тренироваться ученики местных спортшкол.

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