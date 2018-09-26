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08:00 (мск), источник: Газета.Ру

На ЧМ-2022 могут ввести послематчевые пенальти на групповом этапе

В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о внедрении серий пенальти в случае ничейного результата на групповом этапе чемпионате мира 2022 года, сообщает The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, с целью исключить случаи, когда перед последним туром группового этапа команды знают, что им достаточно сыграть вничью в очном матче, чтобы выйти дальше и выбрать более удобного соперника по сетке плей-офф, в ФИФА рассматривают возможность введения послематчевых серий пенальти. В случае ничьей команды, как и нынче, получат по одному баллу, а вот победителю серии пенальти будет начислен еще один балл.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.

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