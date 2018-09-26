На ЧМ-2022 могут ввести послематчевые пенальти на групповом этапе
В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о внедрении серий пенальти в случае ничейного результата на групповом этапе чемпионате мира 2022 года, сообщает The Sun.
В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о внедрении серий пенальти в случае ничейного результата на групповом этапе чемпионате мира 2022 года, сообщает The Sun.
По информации издания, с целью исключить случаи, когда перед последним туром группового этапа команды знают, что им достаточно сыграть вничью в очном матче, чтобы выйти дальше и выбрать более удобного соперника по сетке
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.