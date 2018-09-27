Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:30
Тамбов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
26.09
Валенсия1
Сельта1
Футбол. Зарубежный
26.09
Севилья3
Реал0
Футбол. Зарубежный
26.09
ПСЖ4
Реймс1
Футбол. Зарубежный
26.09
Аталанта0
Торино0
Футбол. Зарубежный
26.09
Кальяри0
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
26.09
Дженоа2
Кьево0
Футбол. Зарубежный
26.09
Ювентус2
Болонья0
Футбол. Зарубежный
26.09
Наполи3
Парма0
Футбол. Зарубежный
26.09
Рома4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
26.09
Боруссия Д7
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
26.09
РБ Лейпциг2
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
26.09
Боруссия М3
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
26.09
Майнц0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
26.09
Атлетик0
Вильярреал3
Футбол. Зарубежный
26.09
Леганес2
Барселона1
Футбол. Кубок России
26.09
Балтика2
Локомотив3
Все события
Фоторепортажи
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
09:36 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба уверен, что сборная России победила бы Англию в полуфинале ЧМ-2018

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сборная России по футболу сумела бы нанести поражение команде Англии, если преодолела бы барьер четвертьфинала домашнего чемпионата мира, заявил нападающий россиян Артем Дзюба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная России на мундиале-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам, которые, в свою очередь, в полуфинале турнира победили родоначальников футбола со счетом 2:1 в дополнительное время, а в финале уступили сборной Франции — 2:4.

«Я уверен, что, обыграй мы по пенальти хорватов, точно победили бы англичан — на таком фоне, на кураже, плюс дома. В финале точно проиграли бы французам, 100%, возможно, с крупным счетом — 2:5, 2:6. Но это было бы уже неважно, мы были бы в финале, и это навсегда», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

Члены FIFA обсудили прошедший ЧМ-2018 на конференции в Лондоне
Во время загрузки произошла ошибка.
24 сентября© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стала известна рекордная сумма, которую Абрамович хочет получить за "Челси"
Супруга Дзагоева прокомментировала слухи о расставании с мужем
КХЛ проверили на востребованность и доходность
«Спартаку» пора выиграть в дерби у ЦСКА. Интриги дня КХЛ
Германия или Турция. Кто примет чемпионат Европы 2024 года
У Погба конфликт с Моуринью. Погба прав
Ветераны биатлона выступают против Тихонова. Почему они не правы
«Севилья» разгромила «Реал» в матче чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь