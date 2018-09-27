Дзюба уверен, что сборная России победила бы Англию в полуфинале ЧМ-2018

Сборная России на мундиале-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам, которые, в свою очередь, в полуфинале турнира победили родоначальников футбола со счетом 2:1 в дополнительное время, а в финале уступили сборной Франции — 2:4.

«Я уверен, что, обыграй мы по пенальти хорватов, точно победили бы англичан — на таком фоне, на кураже, плюс дома. В финале точно проиграли бы французам, 100%, возможно, с крупным счетом — 2:5, 2:6. Но это было бы уже неважно, мы были бы в финале, и это навсегда», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».