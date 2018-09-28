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21:03 (мск), источник: Р-Спорт

Президент Хорватии считает, что Путин в финале ЧМ-2018 чуть больше болел за хорватов

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала в США, что по ее мнению, российский президент Владимир Путин в финале чемпионата мира по футболу в Москве больше болел за хорватов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между Хорватией и Францией 15 июля завершился победой французской сборной. На церемонии награждения победителей в столичных «Лужниках» под проливным дождем, присутствовали главы России, Франции и Хорватии.

«Мы говорим сейчас неформально, поэтому я скажу, что (после игры) сказала министру иностранных дел России Лаврову: мне показалось, что президент Путин все же чуть больше болел за Хорватию», — сказала Грабар-Китарович, выступая в пятницу в вашингтонском Брукингском институте.

Фоторепортаж
Москва. Лужники. Финал. Франция!!!

Она добавила, что за кого болел российский лидер — «не имеет значения, важно, что он был очень добр, очень добр, он зашел в нашу и во французскую раздевалку».

Грабар-Китарович также сообщила, что хорватская команда уже готовится к победе на следующем чемпионате мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

По окончании беседы Brookings Institute вручил президенту Хорватии темно-синий зонт со своим логотипом, напомнив о проливном дожде, который шел во время церемонии награждения на стадионе «Лужники» в Москве.

Франция 4:2
Первый тайм: 2:1
Хорватия
15.07.2018, 18:00 Зрители: 78011 Плей-офф: Финал Лужники
Главные тренеры
Дидье Дешам Златко Далич
Голы
18′ Марио Манджукич  
38′ Антуан Гризманн  
59′ Поль Погба  
65′ Кильян Мбаппе (Л. Эрнандез)  
  Иван Перишич (Д. Вида) 28′
  Марио Манджукич 69′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
Бенжамен Павар 2
41′ Люка Эрнандез 21
Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 5
Кильян Мбаппе 10
Антуан Гризманн 7
Поль Погба 6
73′ Блез Матюиди 14
Корентен Толиссо 12
81′ Оливье Жиру 9
Набиль Фекир 18
27′ 55′ Н`Голо Канте 13
Стивен Н`Зонзи 15
23 Даниэль Субашич
2 Шиме Врсалько 90+2′
6 Деян Ловрен
21 Домагой Вида
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
11 Марсело Брозович
3 Иван Стринич 81′
20 Марко Пьяца
18 Анте Ребич 71′
9 Андрей Крамарич
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 3
2 Угловые 6
14 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Мауро Вильяно (Аргентина)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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