Президент Хорватии считает, что Путин в финале ЧМ-2018 чуть больше болел за хорватов

Источник: РИА "Новости"

Матч между Хорватией и Францией 15 июля завершился победой французской сборной. На церемонии награждения победителей в столичных «Лужниках» под проливным дождем, присутствовали главы России, Франции и Хорватии.

«Мы говорим сейчас неформально, поэтому я скажу, что (после игры) сказала министру иностранных дел России Лаврову: мне показалось, что президент Путин все же чуть больше болел за Хорватию», — сказала Грабар-Китарович, выступая в пятницу в вашингтонском Брукингском институте.

Она добавила, что за кого болел российский лидер — «не имеет значения, важно, что он был очень добр, очень добр, он зашел в нашу и во французскую раздевалку».

Грабар-Китарович также сообщила, что хорватская команда уже готовится к победе на следующем чемпионате мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.