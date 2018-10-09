Футболка Игнашевича с ЧМ-2018 продана за $ 27 тыс

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила в своём «фейсбуке» его жена Наталья Игнашевич.

«Отличные новости с благотворительного бала ARC — Auction for russian children. Игровая футболка Серёжи с чемпионата мира продана за $ 27 000. Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен», — написала супруга Игнашевича.

После чемпионата мира Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры и начале тренерской.