Футболка Игнашевича с ЧМ-2018 продана за $ 27 тыс
Футболка бывшего защитника сборной России, а ныне тренера ЦСКА Сергея Игнашевича с домашнего чемпионата мира продана за $ 27 тыс.
Футболка бывшего защитника сборной России, а ныне тренера ЦСКА Сергея Игнашевича с домашнего чемпионата мира продана за $ 27 тыс.
Об этом сообщила в своём «фейсбуке» его жена Наталья Игнашевич.
«Отличные новости с благотворительного бала ARC — Auction for russian children. Игровая футболка Серёжи с чемпионата мира продана за $ 27 000. Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен», — написала супруга Игнашевича.
После чемпионата мира Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры и начале тренерской.
Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти национальной команде Хорватии.