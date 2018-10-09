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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболка Игнашевича с ЧМ-2018 продана за $ 27 тыс

Футболка бывшего защитника сборной России, а ныне тренера ЦСКА Сергея Игнашевича с домашнего чемпионата мира продана за $ 27 тыс.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила в своём «фейсбуке» его жена Наталья Игнашевич.

«Отличные новости с благотворительного бала ARC — Auction for russian children. Игровая футболка Серёжи с чемпионата мира продана за $ 27 000. Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен», — написала супруга Игнашевича.

После чемпионата мира Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры и начале тренерской.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти национальной команде Хорватии.

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