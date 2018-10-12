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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Далич — о поведении английских СМИ во время ЧМ: В футболе должно быть уважение

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о настроении английских СМИ перед полуфинальным матчем со сборной Англии на чемпионате мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России.

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Источник: РИА "Новости"

Хорваты тогда одержали волевую победу со счётом 2:1 в дополнительное время и вышли в финал.

«Английская пресса не ожидала, что мы сможем выйти в полуфинал, и уже видела свою сборную в финале. Они поспешили, а мы почувствовали дополнительную мотивацию и были ещё более заряженными из-за этого. В футболе всегда должно присутствовать уважение, но важнее всего верить в себя», — цитирует Далича FourFourTwo.

Напомним, сборная Хорватии на чемпионате мира — 2018 завоевала серебряные медали. После победы над Англией в полуфинале турнира команда проиграла Франции в решающем матче со счётом 2:4.

Хорватия 2:1 ДВ
Основное время: 1:1 (0:1)
Англия
11.07.2018, 21:00 Зрители: 78011 Плей-офф: 1/2 финала Лужники
Главные тренеры
Златко Далич Гарет Саутгейт
Голы
68′ Иван Перишич (Ш. Врсалько, И. Ракитич)  
109′ Марио Манджукич (И. Перишич)  
  Киран Триппьер 5′
Составы
Даниэль Субашич 23
Шиме Врсалько 2
Деян Ловрен 6
Домагой Вида 21
Иван Перишич 4
Иван Ракитич 7
Марсело Брозович 11
95′ Иван Стринич 3
Йосип Пиварич 22
96′ 101′ Анте Ребич 18
Андрей Крамарич 9
119′ Лука Модрич (к) 10
Милан Бадель 19
48′ 115′ Марио Манджукич 17
Ведран Чорлука 5
1 Джордан Пикфорд
5 Джон Стоунс
6 Гарри Магуайр
12 Киран Триппьер
7 Джесси Лингард
20 Деле Алли
9 Харри Кейн (к)
2 Кайл Уокер 112′ 54′
11 Джейми Варди
18 Эшли Янг 91′
3 Дэнни Роуз
10 Рахим Стерлинг 74′
19 Маркус Рэшфорд
8 Джордан Хендерсон 97′
4 Эрик Дайер
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
22 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
23 Фолы 14
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Боковой судья Бахаттин Дуран (Турция)
Боковой судья Тарык Онгун (Турция)
ВАР Данни Маккели (Нидерланды)
Первый ассистент ВАР Бастиан Данкерт (Германия)
Второй ассистент ВАР Карлос Астроса (Чили)
Третий ассистент ВАР Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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