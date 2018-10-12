Далич — о поведении английских СМИ во время ЧМ: В футболе должно быть уважение

Хорваты тогда одержали волевую победу со счётом 2:1 в дополнительное время и вышли в финал.



«Английская пресса не ожидала, что мы сможем выйти в полуфинал, и уже видела свою сборную в финале. Они поспешили, а мы почувствовали дополнительную мотивацию и были ещё более заряженными из-за этого. В футболе всегда должно присутствовать уважение, но важнее всего верить в себя», — цитирует Далича FourFourTwo.



Напомним, сборная Хорватии на чемпионате мира — 2018 завоевала серебряные медали. После победы над Англией в полуфинале турнира команда проиграла Франции в решающем матче со счётом 2:4.