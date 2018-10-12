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17:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе раздал премиальные за победу на чемпионате мира

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе, который стал победителем чемпионата мира 2018 года в составе «трехцветных, рассказал, что раздал премиальные за победу на турнире.

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Источник: Reuters

По его словам, он и без того достаточно зарабатывает, а эти деньги могут изменить чью-то жизнь.

— Не считаю, что мне вообще должны были что-то заплатить, — сказал Мбаппе в интервью Time. — Я защищал цвета национального флага. Я и без того зарабатываю много денег, очень много денег, поэтому считаю нужным делиться с теми, кто в них нуждается. Многие люди болеют, многие нуждаются в чем-то. Для тех, кто хорошо зарабатывает, не так уж и сложно помочь людям. Это не поменяет мою жизнь, но изменит их. Это большая радость.

19-летний форвард является одним из лучших молодых игроков мира. Он был признан лучшим молодым игроком турнира. Также Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, забивавшим на этом турнире и первым подростком после Пеле, забившим в финале мундиаля.

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