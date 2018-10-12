Мбаппе раздал премиальные за победу на чемпионате мира
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе, который стал победителем чемпионата мира 2018 года в составе «трехцветных, рассказал, что раздал премиальные за победу на турнире.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе, который стал победителем чемпионата мира 2018 года в составе «трехцветных, рассказал, что раздал премиальные за победу на турнире.
По его словам, он и без того достаточно зарабатывает, а эти деньги могут изменить
— Не считаю, что мне вообще должны были
19-летний форвард является одним из лучших молодых игроков мира. Он был признан лучшим молодым игроком турнира. Также Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, забивавшим на этом турнире и первым подростком после Пеле, забившим в финале мундиаля.