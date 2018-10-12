Мбаппе раздал премиальные за победу на чемпионате мира

— Не считаю, что мне вообще должны были что-то заплатить, — сказал Мбаппе в интервью Time. — Я защищал цвета национального флага. Я и без того зарабатываю много денег, очень много денег, поэтому считаю нужным делиться с теми, кто в них нуждается. Многие люди болеют, многие нуждаются в чем-то. Для тех, кто хорошо зарабатывает, не так уж и сложно помочь людям. Это не поменяет мою жизнь, но изменит их. Это большая радость.