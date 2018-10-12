В Тульской области нашли фаната из Конго, потерявшего документы во время ЧМ-2018

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По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева, сейчас ведомства работают над тем, чтобы восстановить паспорт иностранца и помочь ему с отправкой в Конго. Он отметил, что волонтёры помогают мужчине собрать средства и подкармливают его.

В социальных сетях жители Тульской области пишут, что конголезец называет себя Самуэль, ему 19 лет. Он рассказал, что в столице России его избили и ограбили, забрав документы, паспорт болельщика и деньги. В отчаянии фанат несколько дней шёл пешком, пока не оказался в Заокском районе, где его приютили местные жители.