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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

В Тульской области нашли фаната из Конго, потерявшего документы во время ЧМ-2018

Футбольный болельщик из Конго во время чемпионата мира по футболу — 2018 остался без документов и не смог вернуться на родину. Фанат осел в Заокском районе Тульской области, где находится до сих пор, сообщает «Интерфакс».

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По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева, сейчас ведомства работают над тем, чтобы восстановить паспорт иностранца и помочь ему с отправкой в Конго. Он отметил, что волонтёры помогают мужчине собрать средства и подкармливают его.

В социальных сетях жители Тульской области пишут, что конголезец называет себя Самуэль, ему 19 лет. Он рассказал, что в столице России его избили и ограбили, забрав документы, паспорт болельщика и деньги. В отчаянии фанат несколько дней шёл пешком, пока не оказался в Заокском районе, где его приютили местные жители.

ЧМ-2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале национальную команду Хорватии со счётом 4:2.

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